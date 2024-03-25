#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Выдавить Toyota: китайская BYD начала ценовую войну против авто с бензиновым мотором
25 марта
Выдавить Toyota: китайская BYD начала ценовую войну против авто с бензиновым мотором
Bloomberg: китайский производитель электрокаров...
Уже вытесняют «белорусов»: китайские тракторы наводнили российский рынок
25 марта
Уже вытесняют «белорусов»: китайские тракторы наводнили российский рынок
РБК: в 2023 году поставки сельхозтехники из...
Медики пострадали: ярославец угнал скорую помощь с врачами и попал в аварию
25 марта
Медики пострадали: ярославец угнал скорую помощь с врачами и попал в аварию
Под Ярославлем пострадавший в ДТП мужчина угнал...

Hyundai не откажется от бензиновых моторов из-за электромобилей

В Hyundai пообещали выпускать бензиновые машины, несмотря ни на что

Старший вице-президент Hyundai по продукции Олабиси Бойл заявил, что новые правила EPA по выбросам, которые считают самыми строгими из когда-либо введенных, не изменят стратегию компании.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

У Hyundai в модельном ряду есть электромобили, гибриды и автомобили с двигателями внутреннего сгорания, и менять что-то в компании не намерены.

QJ Motor представит на «Мотовесне» сразу 9 новых байков

Бойл сказал, что Hyundai планирует «двусторонний» подход, который основан на «разнообразии предложений».

План Hyundai предусматривает, что к 2030 году 45-55% новых автомобилей компании будут электрическими, сказал Бойл. Но двигатели внутреннего сгорания обязательно останутся, как в составе гибридных силовых установок, так и отдельно.

«Нам нужно соответствовать [требованиям EPA], но нам также необходимо удовлетворять потребности клиентов. И поэтому нам нужна была стратегия, которая учитывала бы и то, и другое, – сказал Бойл. – Это означает наличие разнообразных предложений, включая более экономичные автомобили с ДВС, гибриды и PHEV».
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Фото:Hyundai
Количество просмотров 1
25.03.2024
Фото:Hyundai
Поделиться:
Оцените материал:
0