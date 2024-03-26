Сотрудник месяца: напился и угнал машину клиента с СТО

В Пермском крае пьяный работник автосервиса угнал клиентскую Toyota Camry

В одну из недавних ночей сотрудники ГИБДД в Соликамске Пермского края остановили белую Камри для проверки документов у водителя, но тот чистосердечно сказал, что у него их нет и никогда не было, а машина ему не принадлежит. Следом выяснилось, что мужчина находится в «приподнятом состоянии духа», а потому его доставили в отдел полиции, а машину поместили на штрафстоянку.

На следующий день пропажу машины обнаружил владелец – он заявил об угоне именно такой белой Тойоты, не найдя ее на СТО... И после сверки данных стало понятно, что именно на его машине накануне ночью развлекался «беспечный ездок».

«Оказалось, что за день до случившегося собственник отогнал транспортное средство в сервис для проведения диагностики. Он был постоянным клиентом и доверял мастерам, поэтому не стал забирать ключи и документы из машины», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Один из сотрудников воспользовался добротой: вместо того чтобы работать, он напился, завел машину и уехал в ночь... В отношении ранее судимого 31-летнего жителя Соликамска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ, а пока подозреваемый отбывает административный арест.

Источник: МВД Медиа