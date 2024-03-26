Новый автобус FAW – неожиданный конкурент ГАЗели

Автобус FAW Hongqi Guoyue в пяти версиях поступит в продажу 27 марта

FAW Hongqi сообщила, что 27 марта 2024 года в Китае будет представлен и поступит в продажу новый автобус Hongqi Guoyue.

Автобус FAW Hongqi Guoyue 2024

Новинка будет предлагаться в трех комплектациях и в пяти версиях вместимости. Комплектация «Бизнес» будет рассчитана на 20 или 23 пассажиров (включая водителя), комплектация «Лакшери» – на 17 и 19, а комплектация Ultimate – на 17.

Автобус FAW Hongqi Guoyue 2024

Оснащаться автобус будет двигателем V6 объемом 3 литра (CA6GV30TD) мощностью 292 л.с. и 420 Нм. В паре с мотором будет работать восьмиступенчатая автоматическая коробка ZF 8HP470L. Максимальная скорость ограничена принудительно на отметке 130 км/ч, а расход топлива составит около 16 л на 100 км.

Автобус FAW Hongqi Guoyue 2024

Одной из конструктивных особенностей автомобиля стала боковая дверь для переднего пассажира, как у капотных автобусов.

Автобус FAW Hongqi Guoyue 2024

Также есть привычная дверь с приводом в начале салона, с правой стороны. В топовой версии из-под днища при открытии двери автоматически выдвигается ступенька.

Автобус FAW Hongqi Guoyue 2024

В базовое оснащение входят светодиодная передняя и задняя оптика, а также светодиодные дневные ходовые огни, электрическая регулировка и обогрев зеркал заднего вида, подогрев лобового стекла.

Автобус FAW Hongqi Guoyue 2024

Также есть 4,2-дюймовый ЖК-экран на панели приборров, 10,25-дюймовый тачскрин мультимедии, микрофон, 2 USB-порта, радио, кондиционер, независимые подлокотники, письменный стол, подстаканники, блок питания 220 В, автохолодильник, подставка для зонтиков, очиститель воздуха и многое другое, включая камеру заднего вида, трехточечные ремни безопасности на всех сиденьях и т.д.

Длина, ширина и высота автобуса составляют 7295, 2090 и 2785 мм, а колесная база достигает 3990 мм. То есть, автобус на 181 мм длиннее, чем 22-местный автобус ГАЗель Некст (7114 мм).