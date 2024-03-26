Эксперты прогнозируют с 1 апреля стабилизацию рынка, а что будет с ценами на авто?

Кадаков объяснил, почему авто из ЕАЭС все равно будут востребованы у потребителя

Новые правила расчета утилизационного сбора в отношении автомобилей, ввезенных на территорию Российской Федерации из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), вступят в силу в России с 1 апреля 2024 года.

Речь идет о том, что таможенные органы смогут доначислять на такие машины в рамках утильсбора недоплаченные таможенные пошлины и другие сборы. В экспертном сообществе убеждены, что нововведения спровоцируют рост цен на ввезенные из ЕАЭС автомобили. Юристы, в свою очередь, ожидают претензии таможенников к владельцам этих транспортных средств.

Главный редактор о«За рулем» Максим Кадаков уточняет, что импортеры уже немного снизили цены на такие машины, чтобы успеть продать их до вступления новых правил.

«Что касается новых поставок, то эти автомобили, скорее всего, по цене будут уже близки к аналогам, предлагаемым в официальных дилерских центрах. Однако все же будут несколько дешевле их. При стоимости модели, допустим, в 5 млн рублей разница, предположительно, может составить 300-400 тыс. рублей. Это будет плата за отсутствие гарантии, русификации, но при этом такие варианты все равно будут востребованы у потребителей», – констатирует главред.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев прогнозирует рост цен на автомобили примерно до 25%.

«По моим расчетам, речь может идти о 20-25%, в отношении наиболее дорогих моделей премиального сегмента эта прибавка будет чувствительна, но не критична. А вот в среднеценовом сегменте ситуация будет более острой: предложение на рынке может заметно сократиться», – подчеркивает эксперт.

По мнению замгенерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Сергея Старикова, в этих условиях очевиден рост цен на электрокары и гибриды.

«Подорожают, например, такие популярные китайские электромобили, как Zeekr и Avatr, поскольку ввозить их теперь будут только физлица для частного пользования и только в РФ. Привезти такую машину из стран ЕАЭС будет невозможно. Такие модели постепенно заканчиваются на рынке, и можно ожидать пропорциональный рост их стоимости», – перечислил Стариков.

В пресс-службе компании «БорисХоф» тоже считают, что конечная стоимость автомобилей в РФ вырастет и отчасти уравняется с теми, что предлагают официальные поставщики. А рынок вернется к более привычному ценообразованию, убеждены представители «БорисХофа».

«В краткосрочном плане ожидаем сокращения ассортимента, поскольку отдельные модели потеряют свою ценовую привлекательность на фоне официальных продуктов. Однако если покупательная способность будет расти, то и ассортимент будет расширяться», – подчеркнули в пресс-службе компании.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр убежден, что успеть оформить автомобиль и заплатить «утиль» за оставшееся время уже не получится. Как и избежать доначисления пошлин, налогов и акцизов в рамках утильсбора, констатирует Хайцеэр.

Эксперты автоотрасли убеждены, что в случае занижения таможенной стоимости владельцу увеличат утилизационный сбор на эту разницу. И таможенные органы будут очень пристально следить за соблюдением этой процедуры.

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Источник: iz.ru