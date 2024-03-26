Напился и повез жену и ребенка — вот чем все кончилось (видео)
Нетрезвый красноярец совершил двойное ДТП во время поездки с женой и сыном
В Красноярске сотрудники ДПС задержали местного жителя, который устроил двойное ДТП по время семейной поездки. Источник пишет, что водитель был нетрезв. Двигаясь на своей Kia вместе с супругой и 12-летим сыном по улице Чернышевского, он умудрился «собрать» два автомобиля.
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Сообщается, что сначала «герой» въехал в Honda Civic, остановившийся на светофоре. От удара машину выбросило на перекресток, где она «врубилась» в Audi, поворачивавшую на улицу Караульную.
«В результате ДТП пострадали два пассажира Киа – супруга водителя и их ребенок. Травмы также получил водитель Хонды. Правонарушитель был освидетельствован сотрудниками ГИБДД, показания прибора составили 0,46 мг/л выдыхаемого воздуха», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В отношении виновника составлены административные материалы по части 1 статьи 12.8 и части 1 статьи 12.15 КоАП РФ. Остается надеяться, что с пострадавшими все будет хорошо, а водитель извлечет из ситуации необходимый урок.
Источник: МВД Медиа
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26.03.2024
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