В России появился недорогой американский аналог Lada Vesta: что с ценой

В РФ привезли новые седаны Chevrolet Onix по цене от 1,8 млн рублей

В РФ доставили новую партию бюджетных седанов Chevrolet Onix. Эта модель выступает недорогим аналогом Lada Vesta и других бюджетных авто. Цены на них сопоставимы — так, на одном из популярных сайтов объявлений новые «Ониксы» продают от 1,8 млн рублей.

К покупке предлагают модели 2023 года выпуска. Самый доступный вариант продает крупный мультибрендовый автосалон из Казани, он просит за своего «американца» с символическим пробегом 90 км 1 770 383 рубля. Комплектацию продавец не уточнил, но на фото можно увидеть, что авто оборудовано светодиодными дневными ходовыми огнями с диодными «противотуманками». Также имеется люк, кожаный мультифункциональный руль, мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем, бортовой компьютер, однозонный климат-контроль, круиз-контроль и минимум две подушки безопасности.

Chevrolet Onix

В других городах такие Ониксы стоят дороже. Так, в Асбесте Свердловской области модель оценили в 1 949 000 рублей, а в Вологде и Петербурге, где машину продают в самой полной максимальной комплектации из всех, — в 1 980 000 и 2 200 000 рублей соответственно.

Все перечисленные выше модели оборудованы 132-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,2 литра и классической шестиступенчатой АКП. Разгоняется до «сотни» это авто за 10,6 секунды, а максимальная скорость равна 170 км/ч в час.

Chevrolet Onix

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Источник: «Автоновости дня»