Сроки автокредитов в России растут: финансисты объяснили причину

НБКИ: сроки автокредитования в России выросли, в среднем, до 5,5 лет

В России увеличиваются сроки автокредитования, в ведущих банках растет доля ссуд на 7 лет и выше, а средний срок таких кредитов достиг 5,5 лет. Такие выводы следуют из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и кредитных организаций.

«Количество и доля "длинных" автокредитов в портфеле банков за этот период увеличивались. Можем отметить, что за прошедший год средний срок автокредита увеличился на 9,6% и в феврале 2024 года составил 5,47 лет (в феврале 2023 года – 4,99 года)», – уточнил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его словам, увеличение срока кредита на руку банкам, они получают больше процентных платежей. Заемщику это выгодно с точки зрения уменьшения ежемесячного платежа, который уменьшается с увеличением срока кредита. Другими словами, чем продолжительнее кредит, тем меньше ежемесячные платежи и, соответственно, долговая нагрузка на заемщика.

В пресс-службе ВТБ уточнили, что по итогам неполного первого квартала почти каждый второй кредит на покупку машины оформлен на 7 лет. В сравнении с 2023 годом доля таких кредитов выросла почти на 9%.

В Росбанке фиксируют увеличение срока кредитования в сегменте новых автомобилей, финансисты объяснили это экономической обстановкой как в мире, так и в России. Например, по итогам января-февраля 2024 года доля ссуд сроком на 7 лет составила 54,7%, а на восемь лет – 11,5%. Хотя в 2023 году эти показатели составляли 38,29% и 8,59% соответственно.

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Источник: ria.ru