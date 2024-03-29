В Москве стало меньше аварий с участием каршеринга

За январь-февраль 2024 года число ДТП с арендными автомобилями снизилось на четверть

В столице на 27% уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей каршеринга в сравнении с январем-февралем прошлого года, при этом общее количество поездок выросло на 300 тыс.

Этому способствовали высокие стандарты работы сервиса.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

«Повышение безопасности поездок — наш безусловный приоритет в соответствии с поручением Мэра Москвы Сергея Собянина. В приложении у операторов каршеринга действует рейтинговая оценка стиля вождения, на основе которой формируется тариф для пользователя.

При этом водители, которые нарушают ПДД получают штрафы, а системные нарушители блокируются в сервисе».

Источник: Дептранс Москвы