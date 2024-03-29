В Москве стало меньше аварий с участием каршеринга
За январь-февраль 2024 года число ДТП с арендными автомобилями снизилось на четверть
В столице на 27% уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей каршеринга в сравнении с январем-февралем прошлого года, при этом общее количество поездок выросло на 300 тыс.
Этому способствовали высокие стандарты работы сервиса.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:
«Повышение безопасности поездок — наш безусловный приоритет в соответствии с поручением Мэра Москвы Сергея Собянина. В приложении у операторов каршеринга действует рейтинговая оценка стиля вождения, на основе которой формируется тариф для пользователя.
При этом водители, которые нарушают ПДД получают штрафы, а системные нарушители блокируются в сервисе».
Источник: Дептранс Москвы
29.03.2024
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