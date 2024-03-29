#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Сколько подождать до «переобувки»: эксперт напомнил о правилах сезонного шиномонтажа
29 марта
Сколько подождать до «переобувки»: эксперт напомнил о правилах сезонного шиномонтажа
Автоэксперт Арутин: Менять зимние шины на...
Эти законы вступят в силу с 1 апреля — о новом порядке сдачи экзаменов в ГИБДД
29 марта
Эти законы вступят в силу с 1 апреля — о новом порядке сдачи экзаменов в ГИБДД
В России с 1 апреля изменится порядок сдачи...
Легендарный значок Lamborghini изменился: что нового
29 марта
Легендарный значок Lamborghini изменился: что нового
Lamborghini впервые за 20 лет сменила логотип

В Москве стало меньше аварий с участием каршеринга

За январь-февраль 2024 года число ДТП с арендными автомобилями снизилось на четверть

В столице на 27% уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей каршеринга в сравнении с январем-февралем прошлого года, при этом общее количество поездок выросло на 300 тыс.

Этому способствовали высокие стандарты работы сервиса.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

«Повышение безопасности поездок — наш безусловный приоритет в соответствии с поручением Мэра Москвы Сергея Собянина. В приложении у операторов каршеринга действует рейтинговая оценка стиля вождения, на основе которой формируется тариф для пользователя.

При этом водители, которые нарушают ПДД получают штрафы, а системные нарушители блокируются в сервисе».

Источник: Дептранс Москвы

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 14
29.03.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0