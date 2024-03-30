Qin L: новый седан среднего класса от BYD
BYD представила новый седан среднего класса BYD Qin L, который занимает промежуточное положение между моделями Qin Plus и Han.
Силовая установка автомобиля – новейшая гибридная система DM-I пятого поколения от BYD, основанная на 1,5-литровом двигателе. Qin L доступен с аккумуляторными батареями емкостью 10,08 кВт.ч и 15,87 кВт.ч, обеспечивающими запас хода (по CLTC) только на электротяге 60 и 90 км соответственно. Расход топлива составляет 3,8 и 3,98 литра на 100 км для соответствующих версий. Двигатель генерирует мощность 74 кВт, а электродвигатель – до 160 кВт.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Дизайн BYD Qin L соответствует современным моделям BYD с фарами «драконий глаз», большой решеткой радиатора и сквозными задними фонарями. Интерьер автомобиля включает цифровой экран приборной панели, центральный экран управления и кнопки на рулевом колесе, а также физические кнопки у центральной консоли.
BYD Qin L оснащен новым гибридным шасси под кодовым названием P5, что обеспечивает комфортное пространство для пассажиров за счет длинной колесной базы.
Ожидается, что BYD Qin L скоро появится на рынке, возможно, после того как его публичный дебют состоится на Пекинском автосалоне в следующем месяце.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: carnewschina.com
ВЫИГРАЙ OMODA S5!
• До 2 апреля посети дилерский центр OMODA в своем городе.
• Опиши эмоции, сними фото, видео и опубликуй в VK с хештегом #ЗаРулемOmodaS5.
• Собери максимум лайков. Авторы десяти лучших постов поборются за автомобиль