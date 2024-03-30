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Габариты BYD Qin L: 4830 мм - в длину, 1900 мм - в ширину и 1495 мм - в высоту, колесная база 2790 мм.
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Qin L: новый седан среднего класса от BYD

В Китае показали новый BYD Qin L

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BYD представила новый седан среднего класса BYD Qin L, который занимает промежуточное положение между моделями Qin Plus и Han.

Силовая установка автомобиля – новейшая гибридная система DM-I пятого поколения от BYD, основанная на 1,5-литровом двигателе. Qin L доступен с аккумуляторными батареями емкостью 10,08 кВт.ч и 15,87 кВт.ч, обеспечивающими запас хода (по CLTC) только на электротяге 60 и 90 км соответственно. Расход топлива составляет 3,8 и 3,98 литра на 100 км для соответствующих версий. Двигатель генерирует мощность 74 кВт, а электродвигатель – до 160 кВт.

Габариты BYD Qin L: 4830 мм - в длину, 1900 мм - в ширину и 1495 мм - в высоту, колесная база 2790 мм.
Габариты BYD Qin L: 4830 мм - в длину, 1900 мм - в ширину и 1495 мм - в высоту, колесная база 2790 мм.
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Дизайн BYD Qin L соответствует современным моделям BYD с фарами «драконий глаз», большой решеткой радиатора и сквозными задними фонарями. Интерьер автомобиля включает цифровой экран приборной панели, центральный экран управления и кнопки на рулевом колесе, а также физические кнопки у центральной консоли.

BYD Qin L
BYD Qin L

BYD Qin L оснащен новым гибридным шасси под кодовым названием P5, что обеспечивает комфортное пространство для пассажиров за счет длинной колесной базы.

Ожидается, что BYD Qin L скоро появится на рынке, возможно, после того как его публичный дебют состоится на Пекинском автосалоне в следующем месяце.

Источник: carnewschina.com

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За РулемАлексеева Елена
Фото:CarNewsChina
30.03.2024
Фото:CarNewsChina
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