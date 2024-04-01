ГАЗ-21 фиолетового цвета выставили на продажу: сколько хотят за раритет

В Саратове за 600 тыс. рублей продают фиолетовую Волгу с мотором от Тойоты

В Саратове владелец предлагает к покупке раритет: ГАЗ-21 редкого фиолетового цвета. Автомобиль выпущен в 1964 году. Также уточняется, что пробег у авто небольшой – всего 63 600 километров.

Владельцев у машины было двое. Раритет оборудован мотором от Тойоты и АКП. Также в объявлении сказано, что передняя подвеска у машины Волга 105, задний мост – Вольво, имеются дисковые тормоза по кругу, кондиционер, электростеклоподъемники, камера заднего вида, сигнализация с автозапуском, подогрев сидений, музыка.

ГАЗ-21

Нужна небольшая доработка салона. За раритет просят 600 тысяч рублей. «Обмен, рассрочку и прочие махинации не предлагать», – отметил владелец.

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«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Авито авто»