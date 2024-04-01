#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada Vesta
1 апреля
Mercedes-Benz GLA, Infiniti FX37: какие еще модели с «автоматом» стоят как Lada Vesta
Россиянам перечислили 7 машин с АКПП по цене...
Что изменилось в процедуре сдачи экзаменов на права: 10 важных пунктов
1 апреля
Что изменилось в процедуре сдачи экзаменов на права: 10 важных пунктов
1 апреля стартовал этап реформы подготовки...
Почему россияне боятся DSG, PowerShift, DCT... – 4 убедительных примера
1 апреля
Почему россияне боятся DSG, PowerShift, DCT... – 4 убедительных примера
Эксперт «За рулем» указал на слабые места...

ГАЗ-21 фиолетового цвета выставили на продажу: сколько хотят за раритет

В Саратове за 600 тыс. рублей продают фиолетовую Волгу с мотором от Тойоты

В Саратове владелец предлагает к покупке раритет: ГАЗ-21 редкого фиолетового цвета. Автомобиль выпущен в 1964 году. Также уточняется, что пробег у авто небольшой – всего 63 600 километров.

Владельцев у машины было двое. Раритет оборудован мотором от Тойоты и АКП. Также в объявлении сказано, что передняя подвеска у машины Волга 105, задний мост – Вольво, имеются дисковые тормоза по кругу, кондиционер, электростеклоподъемники, камера заднего вида, сигнализация с автозапуском, подогрев сидений, музыка.

ГАЗ-21
ГАЗ-21
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Летние шины 2024: какие выбрать и что с ценами

Нужна небольшая доработка салона. За раритет просят 600 тысяч рублей. «Обмен, рассрочку и прочие махинации не предлагать», – отметил владелец.

Ранее «За рулем» рассказал о законных уловках при оформлении полиса ОСАГО.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Авито авто»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Авито
01.04.2024
Фото:Авито
Поделиться:
Оцените материал:
0