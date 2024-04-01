Новое оружие России сравнили с ядерным
Бывший полковник СБУ оценил российскую авиабомбу ФАБ-3000
Находящийся в отставке полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков высказался по поводу новой российской авиабомбы ФАБ-3000.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Он сравнил мощность этой авиабомбы с мощностью ядерного оружия.
«Они начали выпускать ФАБ-250, ФАБ-500, а сейчас — ФАБ-3000. Оно само по себе полностью разрушает все укрепрайоны», — отметил он в интервью YouTube-каналу Politeka.
К тому же, российская авиабомба ФАБ-3000 оснащается универсальным модулем планирования и коррекции, благодаря чему всегда бьет точно в цель.
Точность и мощность ФАБ-3000 усугубят морально-психологическое состояние военных Вооруженных сил Украины, уверен Олег Стариков.
Таким образом, строящиеся сегодня на Украине укрепрайоны не смогут сдержать наступление Армии России – в этом сходятся все военные эксперты.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Кирилл Панов
01.04.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0