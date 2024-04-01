Полицейский полтора километра ехал на капоте автомобиля (видео)

Глава МВД РФ наградит полицейских города Орска за отвагу при задержании

Оперативники Орска Оренбургской области проявили недюжинную отвагу при задержании подозреваемых в серии краж из дачных домов. В поле зрения полиции эти «деятели» попали в январе этого года, когда на одном из мест преступлений их лица четко зафиксировала камера видеонаблюдения. Личности были установлены, и группа полицейских на трех машинах выехала на задержание.

«В одном из дворов города Новотроицка сотрудники заметили машину, в которой находились сообщники, однако те попытались скрыться. Водитель начал совершать резкие маневры. Один из оперативников зацепился за дверь машины, но не смог удержаться на ней. Второй оказался на капоте автомобиля, который набирал скорость. Сотрудник уголовного розыска мог в любой момент попасть под колеса. Тогда он разбил лобовое стекло и потребовал остановить машину, но водитель проигнорировал это требование», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Встретив такое сопротивление, полицейский был вынужден произвести предупредительный выстрел, а затем попытался выдернуть ключ из замка зажигания. В этот момент передний пассажир несколько раз сильно ударил ему по руке, а водитель резко повернул. Сотрудник угрозыска, сорвавшись с капота, упал на асфальт.

Но тут подоспели ео коллегии и задержали злоумышленников – двоих мужчин в возрасте 41 и 43 лет и 15-летнего пасынка одного из них. При осмотре их автомобиля были обнаружены похищенные из частных домов телевизоры, электроинструменты и бытовые предметы.

Сейчас несколько уголовных дел соединены в одно производство, двое фигурантов находятся под стражей, также расследуется факт насилия в отношении представителя власти и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. Решением главы МВД Владимира Колокольцева отличившиеся оперативники представлены к наградам.