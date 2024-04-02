У пассажира такси нашли десятки свертков с героином

Подозреваемого в наркобизнесе пассажира такси задержали в Москве

В столице на улице Нижней Первомайской инспекторы ДПС остановили машину такси для проверки документов. С ними оказалось все нормально, а вот пассажир сильно нервничал – именно на это обратили внимание сотрудники дорожной полиции, утверждает источник. Поэтому они вызвали на место следственно-оперативную группу.

В результате личного досмотра у 23-летнего гражданина обнаружились и были изъяты 60 (!) свертков с порошком неизвестного происхождения. Впрочем, неизвестным оно оставалось недолго: исследование установило, что в части изъятого содержится героин.

«Задержанный рассказал полицейским, что найденный у него наркотик он планировал сбыть через тайники-закладки на территории города», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу. Кроме того, наркозакладчик получил административный протокол по статье 18.8 КоАП РФ.

Источник: МВД Медиа