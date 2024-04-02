Больше комфорта и опций по тем же ценам: представлен флагманский Kia 2025 года

Флагманскому Kia K9 на фоне низких продаж сделали апгрейд внутри и снаружи

Южнокорейский производитель Kia представил рестайлинговую версию флагманского седана K9 на 2025 модельный год. Автомобиль получил обновление не только внутри, но и снаружи.

Дебют второго поколения K900 состоялся на автошоу в Нью-Йорке в 2018 году, но в США модель сняли с производства уже через три года. Несмотря на это, флагманская версия успешно продается на других рынках и в Южной Корее, там она известна как K9.

Kia K9

После значительного апгрейда в 2021 году седану модернизировали переднюю решетку, заменив V-образные элементы горизонтальными перекладинами. Автомобиль 2025 года получил новые 19-дюймовые колесные диски, а цвет кузова покрасили в «серую гальку». В салоне такие цвета интерьера, как «коричневый марсианский» и «серый туманный».

K9 оснастили технологией After Blow для предотвращения образования конденсата и неприятных запахов при использовании кондиционера. Благодаря ей примерно через полчаса после выключения двигателя система в автоматическом режиме активируется на 10 минут для просушки вентиляционных каналов и предотвращения появления плесени. Причем сенсор батареи проследит, чтобы система не включилась при низком заряде аккумулятора.

Kia K9

Также в список обновления вошли массажное кресло для пассажира рядом с водителем, порты USB-C спереди и сзади и огнетушитель. Количество опций в «базе» добавили, а в более дорогих комплектациях стали доступны некоторые опции, которые раньше предлагались как допоборудование.

Kia K9 есть с полным и передним приводом, турбированные двигатели объемом 3,3 литра и атмосферные V6 объемом 3,8 литра. Цены начинаются от 43,8 тыс. до 64,2 тыс. долларов (примерно от 4 млн до 5,9 млн рублей по актуальному курсу).

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Источник: speedme.ru