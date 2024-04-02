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Наша, родная! АВТОВАЗ отчитался о беспрецедентном росте продаж Lada

Глава АВТОВАЗа Соколов: продажи Lada в России достигли рекордных показателей

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada отечественного производителя АВТОВАЗ по итогам марта 2024 года составили 42 840 единиц – это рекордный показатель за последние 11 лет. О достижениях бренда рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что продажи в марте текущего года на 53,6% превысили февральский показатель, и на 83,6% выросли в сравнении с аналогичным периодом в марте 2023 года.

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Lada Vesta нового поколения показала свой лучший результат с начала продаж – 11,703 автомобиля — рост 71,6% к февралю 2024 года. Что касается Lada Granta, ее показатели в марте тоже достигли максимальных объемов: 20 412 автомобилей — это второй результат по объемам продаж за всю историю модели. Объем продаж в марте 2024 года на 59,5% выше результата февраля, и на 25,6% выше, чем результат марта прошлого года, — уточнили в компании.

Максим Соколов
«Компания продолжает выполнять план производства 2024 года, который утвердил Совет директоров. В первом квартале, по сравнению с 2023 годом, выпуск автомобилей в Тольятти увеличился более чем на 70% и составил почти 116 тысяч автомобилей». К сожалению, мы продолжаем наблюдать крайне агрессивную ценовую», — цитируют в пресс-службе президента АВТОВАЗа Максима Соколова.

Продажи семейства Niva по итогам марта 2024 года составили 10 028 автомобиля — на 56% выше марта прошлого года. Всего с начала 2024 года в России реализовано 91563 легковых и легких коммерческих LADA, рост составил 42,5% по сравнению с прошлым годом.

Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ
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Фото:АВТОВАЗ
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