Продажи Lada за I квартал выросли на 43%: эксперты автоотрасли подвели итоги

Эксперты зафиксировали рост авторынка РФ на 102% по итогам марта

Автомобильный рынок России по итогам первого квартала 2024 года показал существенный рост, большое количество предложений на рынке способствовало потребительскому спросу, который, в свою очередь, простимулировали меры господдержки. Такими данными поделились в Комитете автопроизводителей РФ – входит в Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ).

В частности, совокупные продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в первом квартале 2024 года составили 249 118 экземпляров без учета альтернативных каналов поставок и порядка 332 898 штук с их учетом.

Согласно данным АО «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК), продажи новых автомобилей в марте составили 150 640 штук, это на 102% больше, чем в марте 2023 г.

«В первом квартале рынок в целом вырос на 86% к первому кварталу прошлого года и на 102% в марте (по данным ППК)», — цитирует председателя Комитета автопроизводителей Алексея Калицева пресс-служба компании.

В качестве дополнительного фактора роста продаж автомобилей более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) названы введенные с 1 апреля новые нормы расчета утильсбора на автомобили, ввозимые через страны ЕАЭС.

В рейтинг самых продаваемых автомобилей на рынке РФ в первом квартале 2024 года вошли не только отечественные модели, но и иномарки. В частности, продажи Lada выросли с 64 240 тыс. экземпляров в январе-марте прошлого года до 91 563 тыс. в 2024 году. Рост составил 43% (рейтинг основан на результатах продаж за месяц).

На втором месте китайский Haval — его продажи в I квартале прошлого года составили 16 639 тыс. штук, а в 2024 году достигли показателя в 37 470 единиц, тройку лидеров замыкает бренд Chery (2023 год – 18 927 проданных машин, в 2024 – 33 002 тыс. экземпляров). Далее идут Geely —12 673 тыс. шт. в первые три месяца 2023 года и 29 104 тыс. экземпляров (2024 год). И замыкает пятерку отечественный ГАЗ — его продажи составили 9553 тыс. единиц в I квартале 2023 года и 11 878 тыс. экземпляров в 2024 году.

В Комитете автопроизводителей подчеркивают, что в первом квартале текущего года были запущены производства на тех предприятиях, которые до этого времени простаивали. К тому же у покупателей появился дополнительный выбор благодаря появлению на рынке новых брендов, например Solaris. Все эти факторы позитивно влияют на ситуацию на российском рынке. На фоне существующих тенденций и при условии, что до конца года не произойдет никаких кардинальных изменений, прогнозируется, что рынок в 2024 году превысит показатель в 1,3 млн новых автомобилей. Стоит отметить, что эта цифра коррелируется с уже ранее озвученным прогнозом развития российского рынка.

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Источник: пресс-служба Комитета автопроизводителей РФ