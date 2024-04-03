Эксперт рассказал, как подготовить автомобили-«подснежники» к летнему сезону

Сергей Логинов дал рекомендации, как подготовить машину к летнему сезону

Автоэксперт и автоблогер Сергей Логинов дал рекомендации по подготовке автомобиля к летнему сезону. Он отметил, что с приходом весенне-летнего периода на дорогах становится больше легковых автомобилей.

Особенный акцент он сделал на так называемые автомобили-«подснежники», которые впервые выезжают на дороги после зимы, проведенной в гаражах или на автостоянках.

Одними из первых шагов являются осмотр и, при необходимости, замена шин, а также проведение минимальной диагностики на шиномонтаже. Важно также произвести балансировку колес, поскольку ранее сделанные настройки могли сбиться.

Эксперт подчеркнул, что необходимо поменять масло в двигателе, даже если автомобиль выезжал всего несколько раз зимой. Масло за это время все равно устаревает. Он рекомендует использовать на лето более вязкое масло, так как оно лучше подходит для работы двигателя в жаркую погоду. Определить этот параметр можно по цифрам. Например, масло 5w30 будет пожиже, 5w40 – более вязким.

Также необходимо поменять фильтры, включая масляный, воздушный и салонный (предпочтительно не угольный). Обратить внимание на общее состояние автомобиля также очень важно. Если после зимы возникли стуки в подвеске или другие необычные симптомы, их следует устранить, обратившись к специалистам.

Сергей Логинов также отметил, что на дороге такие автомобили можно узнать по нескольким признакам, включая неуверенный и неровный стиль вождения и часто очень солидный возраст водителя. Он советует быть внимательными к таким водителям и пропускать их, так как это может оказаться «дешевле» во всех отношениях.

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Источник: АиФ