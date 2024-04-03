Рекордный показатель за 10 лет: Мишустин о выпуске грузовых и пассажирских судов

Глава Кабмина Мишустин сообщил о росте выпуска автомобилей на 16% в 2023 году

Благодаря в том числе запуску производства на новых заводах, выпуск автомобилей в Российской Федерации в 2023 году увеличился на 16% и составил 700 тыс. единиц. Об этом в ходе выступления в Госдуме с докладом о работе правительства заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

«Выпуск автомобилей всех типов увеличился на 16% и составил сейчас свыше 700 тыс. машин, включая полмиллиона легковых, что, кстати, стало возможным, благодаря запуску ряда новых заводских площадок», — подчеркнул глава правительства.

Также Мишустин обратил внимание на успехи промышленного производства, он уточнил, что по итогам 2023 года в этой сфере рост составил 3,5%, «превзойдя даже самые смелые прогнозы». И ключевым драйвером глава Кабмина назвал обрабатывающий сектор, который прибавил 7,5%, это рекордный показатель за последние 10 лет, отметил Мишустин.

Кроме того, доля отрасли в валовом внутреннем продукте (ВВП) тоже выросла до 13%, подчеркнул глава Кабмина. Мишустин рассказал, что объем выпуска грузовых и пассажирских судов в гражданском секторе водного транспорта вырос на 24%.

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Источник: iz.ru