#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Geely Monjaro 2024
3 апреля
Этот кроссовер теперь популярнее, чем Niva Legend и Niva Travel, вместе взятые
Максим Кадаков назвал кроссовер, который...
Рекордный показатель за 10 лет: Мишустин о выпуске грузовых и пассажирских судов
3 апреля
Рекордный показатель за 10 лет: Мишустин о выпуске грузовых и пассажирских судов
Глава Кабмина Мишустин сообщил о росте выпуска...
Олдтаймер-Галерея 2024
3 апреля
Олдтаймер-Галерея 2024 – известны сроки и программа!
12 апреля в Санкт-Петербурге откроется 34-я...

Рекордный показатель за 10 лет: Мишустин о выпуске грузовых и пассажирских судов

Глава Кабмина Мишустин сообщил о росте выпуска автомобилей на 16% в 2023 году

Благодаря в том числе запуску производства на новых заводах, выпуск автомобилей в Российской Федерации в 2023 году увеличился на 16% и составил 700 тыс. единиц. Об этом в ходе выступления в Госдуме с докладом о работе правительства заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

«Выпуск автомобилей всех типов увеличился на 16% и составил сейчас свыше 700 тыс. машин, включая полмиллиона легковых, что, кстати, стало возможным, благодаря запуску ряда новых заводских площадок», — подчеркнул глава правительства.
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

8 поводов не торопиться с заменой шин на летние

Также Мишустин обратил внимание на успехи промышленного производства, он уточнил, что по итогам 2023 года в этой сфере рост составил 3,5%, «превзойдя даже самые смелые прогнозы». И ключевым драйвером глава Кабмина назвал обрабатывающий сектор, который прибавил 7,5%, это рекордный показатель за последние 10 лет, отметил Мишустин.

Кроме того, доля отрасли в валовом внутреннем продукте (ВВП) тоже выросла до 13%, подчеркнул глава Кабмина. Мишустин рассказал, что объем выпуска грузовых и пассажирских судов в гражданском секторе водного транспорта вырос на 24%.

Источник: iz.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
03.04.2024
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0