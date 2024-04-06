Эксперт рассказал, почему важно мыть машину весной
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр объяснил, почему весеннюю грязь с машины все же следует регулярно смывать, даже если кажется, что это бесполезно.
Он отметил, что весной автомобили быстро становятся грязными, и некоторые владельцы считают, что мыть их бессмысленно.
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Но, по его словам, все же не стоит пренебрегать посещением автомойки, ведь речь идет не только об эстетических аспектах, но и о потенциальном вреде грязи для автомобиля. Он отметил, что после зимы на машине образуется опасный налет из агрессивных веществ, которыми обрабатывали дороги от льда и снега. Его необходимо смывать с кузова и дна машины, чтобы не повредить автомобиль.
Кроме того, грязный автомобиль может помешать обзору. Ян Хайцеэр отметил, что стекла должны быть чистыми, так как это важно с точки зрения безопасности дорожного движения. Он также напомнил, что за грязные номера автовладельцу грозит штраф в размере пятисот рублей.
Кроме того, грязный автомобиль привлекает внимание инспекторов ГИБДД, и они могут чаще останавливать такое транспортное средство для проверки документов водителя.
Опытный сотрудник ГИБДД на глазок может определить, как давно автомобиль не мыли, что часто свидетельствует о том, что владелец не следит за машиной и относится к ней с пренебрежением.
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Источник: Радио Sputnik
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