Надежный мотор, жизнестойкая подвеска, нержавеющий кузов – кроссовер с АКП за 1,2 млн

Эксперт «За рулем» рассказал, как найти хороший Renault Duster 4x2 с пробегом

Доля кроссоверов среди новых автомобилей перевалила за 50%, что также отразилось на вторичном рынке, где она превысила 25% в 2023 году. Из них почти 90% оборудованы автоматическими трансмиссиями всех типов.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев подсказал, как выбрать на вторичке добротный кроссовер за 1-1,2 млн рублей. В настоящее время еще можно найти автомобиль с хорошим гидроавтоматом, однако постепенно все больше машин оснащается роботами и вариаторами.

Среди классических моделей стоит выделить Renault Duster. За указанную сумму можно найти 9-летние автомобили российской сборки с пробегом около 150 тысяч километров.

У таких машин пугающих недостатков не будет. Хотя комфорт модели и невысок, это вполне логично для «бюджетника». Зато кузов у Duster ржавеет медленно, подвеска надежная, особенно у моделей с передним приводом. Багажник у версий 4x2 чуть больше, а в списке оснащения у моделей с автоматической коробкой передач могут быть даже парктроники.

Renault Duster

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Дружит с автоматом только мотор F4R 2.0 (135 л. с.). Ресурс его огромен, набор болячек невелик. После 100 тысяч км выходит из строя фазорегулятор (и у прочих моторов они часто недолговечны) да нарастает угар масла. И то, и другое может быть связано с топливом. Двигатель все-таки заточен на АИ‑95, а многие заливают АИ‑92 и слушают детонацию.

Задумчивый четырехступенчатый автомат DP2 без запинки ходит 180–200 тысяч км. В большинстве до капремонта созревает при пробегах под 250 тысяч км.

Если его мучить бездорожьем и перегревать (штатный теплообменник не всегда справляется), то износ и засорение масляных каналов скажутся намного раньше.

По логике, переднеприводные Дастеры брали не для штурма грязей – а значит, и автомат у них был в наилучших условиях.

Из кроссоверов с АКП не дороже 1,2 млн стоит присмотреться еще к нескольким вариантам, полный список моделей здесь.