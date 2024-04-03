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Японские, отечественные и немецкие: эти автомобили выбирают россияне

ВЦИОМ: купить машину в ближайшие 5 лет планируют около 25% россиян

Купить машину в течение ближайших пяти лет планирует около четверти россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Результаты исследования говорят о том, что больше других обзавестись личным авто в это время планируют россияне в возрасте 18-24 лет (46%).

Не планируют покупать машину в этот временной отрезок 71%, оставшиеся 4% опрошенных пока не определились со своими планами по данному вопросу.

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8 поводов не торопиться с заменой шин на летние

Отвечая на вопрос о том, брендам каких стран было бы отдано предпочтение в случае присутствия на рынке РФ авто любых марок, допускающий до трех вариантов ответа, 47% потенциальных покупателей предпочли бы японскую машину. Немецкие марки выбрали 40% опрошенных, отечественные авто предпочли бы 30% респондентов.

Всероссийский телефонный опрос проводился 24 марта текущего года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее «За рулем» сообщал, почему нельзя выбрасывать старые шины и как от них избавиться.

Источник: сайт ВЦИОМ

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
03.04.2024
Фото:Depositphotos
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