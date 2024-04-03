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Движение грузовиков ограничат на период весенней просушки: называем регион
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Движение грузовиков ограничат на период весенней просушки: называем регион
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Движение грузовиков ограничат на период весенней просушки: называем регион

Названы регионы, в которых ограничат движение на время весенней просушки дорог

В Алтайском крае введут ограничения на передвижение транспортных средств в рамках весенней «просушки». О приказе регионального Министерства транспорта пишут авторы Telegram-канала «Рейс».

Отмечается, что ограничения продлятся в период с 8 апреля и до 7 мая текущего года.

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«Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам Алтайского края регионального или муниципального значения с 08.04.2024 года по 07.05.2024 года», — говорится в тексте приказа ведомства.

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На этот период для грузового транспорта вводятся весовые ограничения для проезда по региональным и межмуниципальным трассам. Нормативы по весу снижены до шести тонн на одну ось.

При этом отмечается, что временные ограничения движения в весеннее время не распространяются на международные перевозки грузов, а также на пассажирские перевозки автобусами. Также мера не коснется перевозок различных товаров, включая продуктовые, а также грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий, а также других, с полным перечнем можно ознакомиться здесь.

Источник: «Рейс»

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
03.04.2024
Фото:Unsplash
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