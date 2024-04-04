Спасая жизни: за время существования ЭРА-ГЛОНАСС принято почти 400 тысяч вызовов

Райкевич: К системе ЭРА-ГЛОНАСС в I квартале подключили более 420 тысяч авто

Благодаря тому что автопарк автомобилей, подключенных к системе аварийного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, постоянно растет, жизни и здоровью все большего количества водителей и пассажиров обеспечивается безопасность. Об этом рассказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

К государственной информационной системе аварийного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС в России подключено в общей сложности 10,6 млн транспортных средств. Только в период с января по март 2024 года к системе подключили 422 тысячи автомобилей. Этот показатель в пять раз превышает итоги аналогичного периода прошлого года и в два раза больше значений 2022 года.

«ЭРА-ГЛОНАСС ежегодно спасает тысячи жизней. Такая эффективность достигается за счет соблюдения правила «золотого часа» в медицине катастроф. Помощь, оказанная в течение первых 60 минут после аварии, существенно повышает шансы спасения жизней и сохранения здоровья пострадавших людей», – цитирует главу компании пресс-служба.

Отмечается, что в автоматическом режиме экстренные службы только за первый квартал текущего года получили посредством ЭРА-ГЛОНАСС более 24,5 тыс. аварийных вызовов. Причем 81% сообщений поступил в автоматическом режиме, что свидетельствует о степени тяжести аварий, в которых водители просто не могли самостоятельно сообщить о случившемся. Всего за время функционирования системы спасателям было передано 366 тысяч вызовов.

Примечательно, что ЭРА-ГЛОНАСС активно взаимодействует со всеми региональными отделениями «Систем-112», благодаря этому вся информация о ДТП, включая точные координаты и другую информацию о транспортных средствах, передается в службы спасения, в среднем, за 19 секунд. Шансы на спасение у людей, пострадавших в авариях, благодаря таким показателям увеличиваются в разы, подчеркнули в компании.

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Источник: пресс-служба АО «ГЛОНАСС»