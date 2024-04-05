Шиномонтажники подняли цены: на сколько подорожали услуги

«Чек Индекс»: шиномонтаж в России стал дороже на 14% за год

С 1 по 3 апреля текущего года услуги шиномонтажа в России, в среднем, стоили 2330 рублей (стоимость комплекта шин для легкового авто). Это на 14% выше показателя за тот же период прошлого года и на 4% – уровня марта 2024-го, сообщили в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Уточняется, что россияне пользовались услугами шиномонтажа в апреле текущего года на 15% чаще, чем годом ранее.

В российской столице цены на услуги шиномонтажа за год выросли на 10%, до 2870 рублей в среднем, москвичи в апреле этого года пользовались ими на 19% чаще, чем в апреле 2023-го. В Петербурге эти услуги стали дороже на 10% – 2520 рублей в среднем, число покупок возросло на 17%.

Эксперты пояснили, что резкое потепление на прошлой и текущей неделе вызвало сезонный всплеск замены зимней авторезины на летнюю, что подтолкнуло цены на услуги вверх. Также отмечается, что шиномонтажки – это, в основном, несетевые организации малого бизнеса, которые более зависимы от роста издержек, прежде всего на кадры, технику и расходники, что также повысило ценник.

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Источник: «Газета.Ru»