«FinAuto — 2024»: что нового в сфере финансовых инструментов авторынка?

В Москве пройдет форум «FinAuto — 2024. Финансовые инструменты авторынка»

Мероприятие состоится 17–18 апреля. Форум проводится агентством «АВТОСТАТ» уже шестой год подряд и традиционно будет полезен банкам и кредитным организациям, страховым и лизинговым компаниям, представителям консалтинга и IT, а также всем, связанным с продажами машин (дилеры, дистрибьюторы и так далее).

Организаторы форума подготовили насыщенную программу, она рассчитана на два дня. Первый из них будет посвящен кредитованию и страхованию автомобильной техники.

Спикеры расскажут гостям мероприятия о макроэкономических условиях и трендах в России, текущем состоянии автокредитования, портрете заемщика и так далее. В конце первого дня огласят итоги специальной премии «FinAuto — 2024», когда будут названы банки и страховые компании, с которыми комфортнее работать российским автодилерам. Общий рейтинг составлен как раз по результатам опроса дилеров.

Второй день форума будет посвящен лизингу и корпоративным паркам, поэтому его программа будет особо интересна юридическим лицам, имеющим собственные автопарки. Начнется второй день с общего обзора рынка финансового лизинга, а также основных факторов, трендов и прогнозов на 2024 — 2025 г. Наряду с этим эксперты поднимут ряд иных вопросов. Также участники мероприятия ознакомятся с презентациями автомобилей и программ для корпоративных парков.

Фишкой второго дня будет круглый стол, на котором участники рынка обсудят, что продается в лизинг и чего не хватает этому сектору. Также они затронут цифровизацию, субсидии и прочие темы. В завершении дня будут представлены эффективные IT-решения для рынка лизинга и корпоративных парков.

Принять участие в мероприятии можно как онлайн, так и офлайн. При этом можно самостоятельно выбрать количество дней для участия. Подробная информация о темах, спикерах и форме участия содержится на странице мероприятия.

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Источник: Автостат