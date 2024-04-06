В обновленный список роскошных автомобилей попали неожиданные модели

Минпромторг РФ расширил перечень автомобилей, попадающих под налог на роскошь

Минпромторг РФ обновил перечень моделей автомобилей, за которые владельцы обязуются уплачивать дополнительный налог на роскошь. Общее количество моделей в списке увеличилось с 449 до 517, из которых 295 моделей стоимостью от 10 до 15 млн рублей и 222 модели стоимостью свыше 15 млн рублей.

В перечень включили такие китайские автомобили как Voyah Dream EVR long range, Zeekr 4WD We Edition, Lixiang 4WD Max, HiPhi 4WD и Hongqi E-HS9 Executive EU.

Voyah Dream EVR long range

Налог на роскошь распространяется на автомобили стоимостью от 10 млн рублей. Ранее эта отметка составляла 3 млн рублей и была установлена в 2014 году, когда был введен налог на роскошь.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», за этот период средневзвешенная стоимость нового автомобиля в России возросла более чем на 80%.

Повышение порога стоимости автомобилей, облагаемых повышенным транспортным налогом, связано с увеличением стоимости самих автомобилей. Согласно действующим правилам, иномарки стоимостью от 10 млн рублей облагаются налогом по максимальной ставке с тройным коэффициентом, если их возраст не превышает 10 лет.

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Источник: Минпромторг РФ