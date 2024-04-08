На треть метра в землю – новая машина разминирования

Робот разминирования «Сталкер» испытали в ходе спецоперации

На Авдеевском направлении был испытан новый роботизированный комплекс разминирования «Сталкер». Он уничтожает не только противопехотные, но и противотанковые мины, даже если они установлены на глубине до 30 см.

Роботизированный комплекс разминирования «Сталкер»

«Военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации (МПЦ ВС РФ) провели боевые испытания новейшего роботизированного комплекса разминирования "Сталкер" в ходе зачистки района местности от взрывоопасных предметов и установленных мин на авдеевском направлении», – цитирует ТАСС сообщение Министерства обороны РФ.

«Сталкер» – это гусеничная машина массой порядка 30 тонн, на которой установлен специальный бойковой трал. В результате, за машиной образуется сплошной безопасный проход для людей и тяжелой бронетехники.

Управляет «Сталкером» оператор, который может находиться на расстоянии до 1 км. Сам «Сталкер» оснащен гидростатической трансмиссией и двигателем мощностью 540 л.с. Глазами же комплекса разминирования являются четыре камеры.

«Кроме этого, апробацию военнослужащими в боевых условиях проходят и другие новинки средств разминирования, такие как дистанционно управляемый робототехнический комплекс разминирования "Скорпион", специальный автомобиль "Патруль-ИВ", а также используемый для защиты военнослужащих от осколков мин и снарядов специальный баллистический защитный костюм БЗК», – отметили в Минобороны.