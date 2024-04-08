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На треть метра в землю – новая машина разминирования

Робот разминирования «Сталкер» испытали в ходе спецоперации

На Авдеевском направлении был испытан новый роботизированный комплекс разминирования «Сталкер». Он уничтожает не только противопехотные, но и противотанковые мины, даже если они установлены на глубине до 30 см.

Роботизированный комплекс разминирования «Сталкер»
Роботизированный комплекс разминирования «Сталкер»

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«Военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации (МПЦ ВС РФ) провели боевые испытания новейшего роботизированного комплекса разминирования "Сталкер" в ходе зачистки района местности от взрывоопасных предметов и установленных мин на авдеевском направлении», – цитирует ТАСС сообщение Министерства обороны РФ.

«Сталкер» – это гусеничная машина массой порядка 30 тонн, на которой установлен специальный бойковой трал. В результате, за машиной образуется сплошной безопасный проход для людей и тяжелой бронетехники.

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Управляет «Сталкером» оператор, который может находиться на расстоянии до 1 км. Сам «Сталкер» оснащен гидростатической трансмиссией и двигателем мощностью 540 л.с. Глазами же комплекса разминирования являются четыре камеры.

«Кроме этого, апробацию военнослужащими в боевых условиях проходят и другие новинки средств разминирования, такие как дистанционно управляемый робототехнический комплекс разминирования "Скорпион", специальный автомобиль "Патруль-ИВ", а также используемый для защиты военнослужащих от осколков мин и снарядов специальный баллистический защитный костюм БЗК», – отметили в Минобороны.

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Кирилл Панов
Фото:Минобороны России
Количество просмотров 163
08.04.2024
Фото:Минобороны России
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