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Популярная механика — что нужно знать при покупке подержанной машины с МКП

Эксперт Васильев назвал марки авто с МКП, которые не стоит покупать на вторичке

На вторичном рынке большим спросом пользуются машины с механической коробкой передач, вторые по популярности — АКП, затем идут вариатор и роботизированная коробка передач. От покупок каких машин с механикой лучше воздержаться, рассказал автоэксперт Егор Васильев в интервью «Российской газете».

«С большой осторожностью стоит относиться к переднеприводному семейству ВАЗ (ВАЗ-2108, 2109, 2110, 2114, Lada Priorа) с пробегом на механике. Дело в том, что работоспособность их коробки зависит от двух факторов – правильного алгоритма переключения и качества элементов коробки. Как правило, все это у б/ушных ВАЗов страдает», — объясняет собеседник издания.
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Васильев подчеркнул, что резкие и «ударные» переключения в конечном итоге могут спровоцировать износ синхронизаторов, а зубцы на муфтах и шестернях собьются. В итоге переключения передач будут сопровождаться скрежещущими звуками, а передачи могут самопроизвольно выскакивать.

Дело в том, что рычаг механизма переключения фиксируется на корпусе кузова, а мотор с коробкой свободно «качаются» на опорах. Чем сильнее их износ, тем большую нагрузку на механизм коробки передач оказывает мотор. Поэтому вилки переключения передач стираются, в результате чего увеличивается ход рычага КПП. Поэтому такая коробка требует бережного к себе отношения, по этой причине не стоит активно ускоряться и резко переключать передачи.

Источник: Российская газета


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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 6
09.04.2024
Фото:Depositphotos
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