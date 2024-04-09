Популярная механика — что нужно знать при покупке подержанной машины с МКП

Эксперт Васильев назвал марки авто с МКП, которые не стоит покупать на вторичке

На вторичном рынке большим спросом пользуются машины с механической коробкой передач, вторые по популярности — АКП, затем идут вариатор и роботизированная коробка передач. От покупок каких машин с механикой лучше воздержаться, рассказал автоэксперт Егор Васильев в интервью «Российской газете».

«С большой осторожностью стоит относиться к переднеприводному семейству ВАЗ (ВАЗ-2108, 2109, 2110, 2114, Lada Priorа) с пробегом на механике. Дело в том, что работоспособность их коробки зависит от двух факторов – правильного алгоритма переключения и качества элементов коробки. Как правило, все это у б/ушных ВАЗов страдает», — объясняет собеседник издания.

Васильев подчеркнул, что резкие и «ударные» переключения в конечном итоге могут спровоцировать износ синхронизаторов, а зубцы на муфтах и шестернях собьются. В итоге переключения передач будут сопровождаться скрежещущими звуками, а передачи могут самопроизвольно выскакивать.

Дело в том, что рычаг механизма переключения фиксируется на корпусе кузова, а мотор с коробкой свободно «качаются» на опорах. Чем сильнее их износ, тем большую нагрузку на механизм коробки передач оказывает мотор. Поэтому вилки переключения передач стираются, в результате чего увеличивается ход рычага КПП. Поэтому такая коробка требует бережного к себе отношения, по этой причине не стоит активно ускоряться и резко переключать передачи.

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Источник: Российская газета