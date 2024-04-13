Спортивный BMW M2 подвергли серьезному тюнингу и выкрасили в эксклюзивный цвет

Тюнинг-ателье Manhart превратило BMW M2 в уникальное 715-сильное пурпурное купе

Немецкое тюнинг-ателье Manhart поколдовало над новым BMW M2 и представило миру эксклюзивный MH2 GTR II 01 of 01. В единственном экземпляре эта малышка поражает воображение своей уникальной внешностью и мощью.

BMW M2 by Manhart

М2 окрасили в броский пурпурный цвет, контрастирующий с изящными наклейками цвета шампанского. Карбоновые вставки на капоте, решетке радиатора, бамперах и порогах придают автомобилю агрессивный и спортивный вид. Завершают экстерьер агрессивный диффузор от Alpha-N, стильные накладки на зеркала от M Performance и приметное антикрыло.

BMW M2 by Manhart

Под ярким капотом скрывается 3-литровый бензиновый монстр с турбонаддувом. Благодаря вмешательству инженеров Manhart его мощность возросла до впечатляющих 715 л. с., а крутящий момент достиг 850 Н·м. Это на 255 л. с. и 300 Н·м больше, чем у стандартного M2. Новый блок управления и спортивная выхлопная система позволили разбудить этого зверя.

Интерьер BMW M2 by Manhart Интерьер BMW M2 by Manhart

Внутреннее убранство MH2 GTR II 01 of 01 претерпело ряд изменений. Салон украшает трубчатый каркас безопасности Manhart цвета шампанского, фирменные ремни безопасности Manhart Schroth и эксклюзивные коврики. Для улучшения управляемости и динамики машина получила 21-дюймовые диски Raffa Wheels цвета шампанского и винтовую подвеску Manhart Variant 4 от KW Suspensions.

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Источник: Manhart