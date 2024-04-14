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Прекрасно сохранившиеся ЗИЛ-157 с минимальным пробегом продают в России

В России продают два грузовика ЗИЛ-157 1976 года, которые находились на хранении

В России выставлены на продажу грузовики ЗИЛ-157, выпущенные в далеком 1976 году и практически не использовавшиеся с момента своего изготовления. Два экземпляра советского автомобиля выставлены на продажу на сайте Auto.ru по цене от 875 тысяч рублей.

Представленные грузовики ЗИЛ-157 находятся в идеальном состоянии, не уступающем заводскому. Их пробег едва превышает 400 км, что указывает на то, что они большую часть своего существования простояли на ответственном хранении. Эта невероятная сохранность делает данные экземпляры ценным раритетом.

ЗИЛ-157
ЗИЛ-157
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В продаже находятся два экземпляра: бортовая платформа с тентом и закрытый кунг. Бортовая платформа предназначена для перевозки различных грузов, а закрытый кунг обеспечивает защиту перевозимых материалов от внешних воздействий.

ЗИЛ-157 был одним из самых массовых грузовых автомобилей в СССР. За годы производства с 1958 по 1994 было выпущено около 800 тысяч таких машин. Впервые в советском автопроме в ЗИЛ-157 была применена система централизованного управления давлением в шинах из кабины, что значительно повышало проходимость автомобиля в самых сложных условиях.

Грузовики оснащены 5,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 110 л. с., который способен работать на бензине марок А-66 или А-72. Такой силовой агрегат обеспечивает хорошую тягу и выносливость.

Источник: IXBT

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За РулемЛежнин Роман
Фото:auto.ru
Количество просмотров 1
14.04.2024
Фото:auto.ru
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