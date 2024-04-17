Карлос Таварес: Новости о продаже брендов Стеллантиса — это фейк

Китайцы хотят купить один из французских брендов группы Stellantis

Исполнительный директор Stellantis Карлос Таварес отклонил предложения Китая о покупке одной из своих французских марок.

Он заявил, что ни один из брендов группы компаний не выставлен на продажу. А после того как выяснилось, что было получено предложение о продаже Alfa Romeo, он признался, что поступило еще одно предложение по одному из его французских брендов.

Беседуя с представителями СМИ на презентации ныне переименованной Alfa Romeo Junior (сначала модели дали имя Milano), Таварес признал, что некоторые руководители советовали ему закрыть некоторые убыточные бренды группы в 2021 году, вскоре после слияния группы PSA с Fiat Chrysler Automobiles. Он добавил, что в том же году западный конкурент предложил купить Alfa Romeo, а в 2023 году уже один из китайских крупных производителей пожелал приобрести один из его французских брендов.

Хотя Таварес не назвал бренд, о котором идет речь, выбор тут невелик: французскими в группе Stellantis являются DS Automobiles, Citroen и Peugeot.

Что касается выкупа Alfa Romeo, он объяснил так: «Мне понадобилось меньше секунды, чтобы сказать: "Вы что, шутите?" Alfa Romeo, пожалуй, величайшая жемчужина в нашем созвездии, состоящем из 14 знаковых брендов. Конечно, я сказал "нет"».

Таварес также категорически опроверг предположения о том, что Stellantis обдумывает уход из Италии и может демонтировать завод Fiat. Руководитель Stellantis сообщил, что в предприятие в Италии будет инвестировано 5 млрд евро, и это приведет к производству 15 новых моделей и двух новых платформ. В стране также планируется построить аккумуляторный завод.

А все слухи он назвал фейками, не имеющими отношения к действительности.

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Источник: Carscoops