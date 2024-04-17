В марте зафиксированы рекордные траты россиян на новые автомобили

Россияне потратили в марте 2024 года на новые авто рекордные 496,2 млрд рублей

Исследование, проведенное компанией «Открытие авто» совместно с агентством «Автостат», показало, что в марте 2024 года расходы россиян на покупку новых автомобилей установили новый рекорд и составили 496,2 млрд рублей. Это на 42% больше, чем в феврале (349,8 млрд рублей), что также является новым историческим максимумом.

Ранее самым высоким показателем была сумма расходов в декабре 2023 года (384,7 млрд рублей). Общая финансовая емкость российского авторынка за первый квартал составила 1,1 трлн рублей.

Массовые автомобили в марте обошлись покупателям в 335,3 млрд рублей (67,6% от общей суммы), а автомобили премиум-сегмента – в 160,9 млрд рублей (32,4%).

Китайские автомобили также установили новый рекорд по объему затраченных средств. В марте было продано 84,1 тыс. авто китайских марок на сумму 308,5 млрд рублей. Это рекордный результат для китайских марок, несмотря на небольшое падение их доли в финансовой емкости рынка (с 65,6% в феврале до 62,2% в марте).

Исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов объяснил, что рост продаж в марте связан с желанием покупателей приобрести автомобили до 1 апреля, когда планировалось изменение порядка взимания утилизационного сбора, что могло привести к росту цен. Кроме того, дистрибьюторы стремились снизить накопленные за вторую половину прошлого года запасы.

Что касается автомобилей с пробегом, то наибольший интерес вызывают достаточно свежие машины в ценовом диапазоне от 2 до 4 млн рублей. А вот спрос на премиальные машины на вторичном рынке снижается, подробнее об этом в нашем материале.

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Источник: ТАСС