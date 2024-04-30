Дизельные ЗИЛы – вся история в одном видео!

Видеоблогер показал эволюцию советских дизельных машин от модели ЗИЛ-133ГЯ

«За рулем» как-то подробно рассказывал историю редких дизельных машин Завода имени Лихачева (которые иногда даже «всплывают» в продаже), однако история эта столь занимательна, что вполне уместно поддержать ее хорошим видеороликом. Вкратце напомним, дизель для московских грузовиков в советские времена был очень актуальным, и особенно – для трехосного ЗИЛ‑133.

Оно и понятно: 150-сильный бензиновый мотор «сто тридцатого» для трехосника, планировавшегося для частой эксплуатации с прицепом, был явно слабоват. Не говоря уже о расходе ЗИЛ-133 на таком движке даже без прицепа: при 60 км/ч он поглощал 48,3 л/100 км...

Попробовали ставить бензиновую версию мотора ЗИЛ‑375 мощностью 180 л.с. и 6‑литровый вариант со степенью сжатия 7,4 мощностью 210-220 л.с., но в серию такие машины не пошли.

Так бы и остались бортовой ЗИЛ‑133ГЯ и тягач ЗИЛ‑133ВЯ со слабым двигателем «младшей модели», если бы не подоспели дизели ЯМЗ‑641, а затем и КАМАЗ‑740, выпускающийся поныне. Камазовский дизель под стандартный капот ЗИЛа не залез – именно поэтому дизельные 133-и можно легко определить по характерному удлиненному носу...

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Источник: MotorProject