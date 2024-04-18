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У российских автомобилистов выросли убытки из-за стихийных бедствий

ВСК: в России на 22% увеличились расходы на ремонт авто из-за стихийных бедствий

В текущем году заметно выросла стоимость ремонта машин, пострадавших в результате стихийных бедствий, сказано в исследовании «Страхового дома ВСК».

Ремонт машины по каско после стихийного бедствия, в среднем, обходится страховщикам в 151 тыс. рублей, что на 22% выше, чем годом ранее.

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Также страховщики сообщили, что в 94 тыс. рублей, в среднем, оценивается ремонт машины после действий вандалов, что на 21% выше, чем в прошлом году. Замена стекла в этом году стоит около 61 тыс. рублей (на 1% дороже прошлого года).

Средняя стоимость восстановления машины после поломки из-за технической неисправности составила 90 тыс. рублей, из-за воздействия животных – 79 тыс. рублей.

По информации ВСК, самый дорогой ремонт по каско – это восстановление после аварий, произошедших вне автодорог (столкновение авто во дворах жилых домов, падение деревьев и прочее). Такой ремонт стоит 343 тыс. рублей в среднем.

Ранее «За рулем» сообщал, что состоялся дебют нового седана Volkswagen Passat Pro.

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Источник: ­­«Газета.Ru»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
18.04.2024
Фото:Depositphotos
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