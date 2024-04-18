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Частые поломки локомотивов в России объяснили их износом из-за возраста

Производители локомотивов просят смягчить нормы к надежности возрастных машин

В России необходимо изменить требования по надежности к тяговому подвижному составу возрастом старше 20 лет. С такой инициативой выступил генеральный директор компании «Трансмашхолдинг» (ТМХ) Кирилл Липа.

Тяговый подвижной состав, срок службы которого превышает 20 лет, имеет определенный деградационный износ и не может функционировать эффективно, отметили в компании.

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«Отдельные компоненты уже не выпускаются, уровень надежности таких локомотивов объективно ниже, чем у новых машин или находящихся на гарантийном обслуживании. Кроме того, чем больше срок эксплуатации локомотива, тем больше времени необходимо на его восстановление», – уточнили в компании.

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В «Трансмашхолдинге» отмечают, что на слишком частые поломки и длительный ремонт влияют объективные факторы. При этом при расчете нормативов обслуживания показателей надежности для новых локомотивов, в отношении которых еще действует гарантия завода-изготовителя, и старых – не отличаются. Поэтому Липа просит смягчить требования к ремонту для возрастных локомотивов, чтобы сделать их адекватными.

«Необходимо менять подходы и разрабатывать методику учета показателей надежности тягового подвижного состава в зависимости от особенностей его конструкции, срока эксплуатации и других факторов», – подчеркнули в «ЛокоТехе» (компании, обслуживающей машины производства ТХМ).

Отмечается, что одной из основных причин падения показателей погрузки на сети железных дорог в первом квартале является высокий уровень простоя локомотивов. В протоколе заседания Минтранса, состоявшегося 3 апреля, отмечается, что технически исправный и эксплуатируемый парк подвижного состава отстает от планов на 142 локомотива.

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Источник: kommersant.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Ольга Ратькова / ТАСС
Количество просмотров 2
18.04.2024
Фото:Ольга Ратькова / ТАСС
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