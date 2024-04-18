При этой болезни запрещают садиться за руль

Врач Степаненко: После инфаркта управлять автомобилем может быть опасно

Водителям, у которых был инфаркт миокарда, могут запретить садиться за руль, сообщил кардиолог и терапевт Иван Степаненко.

В российских законах безусловного запрета на управление машиной после инфаркта не прописано, но важно проконсультироваться с кардиологом или терапевтом для определения индивидуального риска и противопоказаний, отметил врач.

Он порекомендовал водителям не спешить возвращаться за руль после инфаркта, обычно человеку необходимо несколько недель на восстановление. Специалист пояснил, что этого времени хватит для адаптации к приему медикаментозного лечения, а также оценки физических и когнитивных способностей лечащим врачом.

Степаненко заявил, что водители должны понимать, что возможность управления автотранспортом зависит от многих факторов, включающих распространенность некроза сердечной мышцы, течение процесса восстановления и наличие осложнений.

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Источник: «Газета.Ru»