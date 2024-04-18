На что способна новая китайская марка Seres

Эксперт «За рулем» перечислил главные особенности кроссоверов Seres М5 и Seres М7

Компания «МБ Рус» стала эксклюзивным дистрибьютором марки Seres в РФ. Она позиционируется как премиальная, на одном уровне с Voyah. Пока в гамме Seres две модели: кроссоверы М5 и М7, но до конца года гамму дополнит флагманский кроссовер М9.

Все эти автомобили – подзаряжаемые гибриды. И все они прошли подготовку к российским условиям, включающую русификацию медиасистемы, а также дооснащение обогревом руля и сидений.

Seres M5 предлагается в одной комплектации – за 6 млн 590 тысяч рублей.

По габаритам и обводам кузова Seres М5 смахивает на Porsche Macan. Его 1,5-литровый 75-киловаттный бензиновый двигатель внутреннего сгорания напрямую с колесами не связан и работает как генератор. От него через батарею питаются два электромотора: один вращает передние колеса, другой – задние. Суммарная мощность силовой установки составляет 487 л.с. Этого хватает, чтобы набрать «сотню» за 4,6 с. Запас хода – 1200 км.

С базовой 20-дюймовой обувкой Seres M7 предлагается за 7 млн 590 тысяч рублей. Опция только одна – 21-дюймовые колеса, за которые надо доплатить 100 тысяч.

M7 заметно крупнее – по габаритам это аналог Audi Q7. Большие размеры позволили разместить в салоне три ряда сидений. Причем во втором ряду справа – роскошное кресло-оттоманка с выдвижной поддержкой для ног. Схема силовой установки аналогична М5, но мощность чуть скромнее: 439 л.с. Разгон до 100 км/ч – за 4,8 с. Автономность – 1100 км.

По габаритам M7 схож с Audi Q7

Официальная гарантия на автомобили Seres составляет 2 года или 100 000 км. Однако на электрические компоненты срок иной: 4 года или 80 000 км.

Пока продажами будет заниматься 60 дилеров, но к концу года сеть планируется увеличить.