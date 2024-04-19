Из-за поломки механизма открывания дверей отзовут более 200 тысяч машин

Toyota отзовет 211 тысяч новых Prius из-за внезапного открывания дверей

Один из ведущих японских производителей – Toyota – проведет отзывную кампанию новой модели Prius из-за возможного аварийного открывания задних дверей. Только в США отзыву подлежат порядка 55 тыс. автомобилей Prius и Prius Prime 2023 и 2024 годов выпуска.

Представители компании объяснили, что в электронных замках задних дверей может возникнуть короткое замыкание из-за воды, и двери внезапно откроются. Причем такое может произойти и во время движения автомобиля на трассе, и во время ДТП.

Toyota Prius

Теперь владельцы указанных моделей получат уведомления от Toyota о проведении отзывной кампании, в начале июня специалисты компании заменят на машине неисправные левые и правые выключатели открывания задних дверей на новые.

До того момента автопроизводитель призвал автовладельцев в США и Канаде активировать функцию автоматической блокировки дверей при переключении водителем коробки передач в положение «Парковка».

По словам представителей Toyota, это предотвратит открывание дверей в случае короткого замыкания.

Всего планируется отозвать порядка 211 тыс. автомобилей по всему миру, включая азиатский и японский рынки.

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Источник: motor1.com