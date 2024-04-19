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Из-за поломки механизма открывания дверей отзовут более 200 тысяч машин

Toyota отзовет 211 тысяч новых Prius из-за внезапного открывания дверей

Один из ведущих японских производителей – Toyota – проведет отзывную кампанию новой модели Prius из-за возможного аварийного открывания задних дверей. Только в США отзыву подлежат порядка 55 тыс. автомобилей Prius и Prius Prime 2023 и 2024 годов выпуска.

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Представители компании объяснили, что в электронных замках задних дверей может возникнуть короткое замыкание из-за воды, и двери внезапно откроются. Причем такое может произойти и во время движения автомобиля на трассе, и во время ДТП.

Toyota Prius
Toyota Prius

Теперь владельцы указанных моделей получат уведомления от Toyota о проведении отзывной кампании, в начале июня специалисты компании заменят на машине неисправные левые и правые выключатели открывания задних дверей на новые.

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До того момента автопроизводитель призвал автовладельцев в США и Канаде активировать функцию автоматической блокировки дверей при переключении водителем коробки передач в положение «Парковка».

По словам представителей Toyota, это предотвратит открывание дверей в случае короткого замыкания.

Всего планируется отозвать порядка 211 тыс. автомобилей по всему миру, включая азиатский и японский рынки.

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Источник: motor1.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Toyota
19.04.2024
Фото:Unsplash | Toyota
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Отзывы о Toyota Prius (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Prius  2010
/ срок владения: 3 - 5 лет

Достоинства:

Надежности и эксплуатационные расходы. Автоматика спасла жизнь, избежал ДТП.

Недостатки:

Ломучий привод поясничного подпора. Отслаивание окантовки стекол люка.

Комментарий:

Очередная статья человека не экслатировавшего Приусы. Недостаточная поворачиваемоть - где вы ее видели? резиновая тягомотина... А вы пробовали нажимать на педаль газа? Только машины от 2.5 литров могут соперничать с Приусом в разгоне. В общем твердая двойка статье!

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