Из-за поломки механизма открывания дверей отзовут более 200 тысяч машин
Один из ведущих японских производителей – Toyota – проведет отзывную кампанию новой модели Prius из-за возможного аварийного открывания задних дверей. Только в США отзыву подлежат порядка 55 тыс. автомобилей Prius и Prius Prime 2023 и 2024 годов выпуска.
Представители компании объяснили, что в электронных замках задних дверей может возникнуть короткое замыкание из-за воды, и двери внезапно откроются. Причем такое может произойти и во время движения автомобиля на трассе, и во время ДТП.
Теперь владельцы указанных моделей получат уведомления от Toyota о проведении отзывной кампании, в начале июня специалисты компании заменят на машине неисправные левые и правые выключатели открывания задних дверей на новые.
До того момента автопроизводитель призвал автовладельцев в США и Канаде активировать функцию автоматической блокировки дверей при переключении водителем коробки передач в положение «Парковка».
По словам представителей Toyota, это предотвратит открывание дверей в случае короткого замыкания.
Всего планируется отозвать порядка 211 тыс. автомобилей по всему миру, включая азиатский и японский рынки.
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Источник: motor1.com
Отзывы о Toyota Prius (2)
Надежности и эксплуатационные расходы. Автоматика спасла жизнь, избежал ДТП.
Ломучий привод поясничного подпора. Отслаивание окантовки стекол люка.
Очередная статья человека не экслатировавшего Приусы. Недостаточная поворачиваемоть - где вы ее видели? резиновая тягомотина... А вы пробовали нажимать на педаль газа? Только машины от 2.5 литров могут соперничать с Приусом в разгоне. В общем твердая двойка статье!