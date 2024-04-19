В Японии начались продажи Toyota Land Cruiser 250: без электрозаморочек, но с дизелем

Toyota Land Cruiser 250 в Японии: бензиновый мотор и дизель, цены – от 3,17 млн

Toyota Land Cruiser 250, не имеющий на внутреннем рынке приставки Prado, доступен с атмосферным 2,7-литровым бензиновым двигателем или более мощным 2,8-литровым турбодизелем, оба без какой бы то ни было электрификации.

Toyota Land Cruiser 250

Японским клиентам предлагается исполнение модели First Edition с особыми акцентами и матовыми черными дисками.

Land Cruiser 250 ориентирован на практичность и отличается от более роскошной серии 300.

Модель из Японии имеет тот же вид, что и в ЕС и США, за исключением нескольких особенностей в комплектации First Edition и дополнительных аксессуаров.

Варианты цветов кузова и салона включают шесть и два оттенка соответственно.

Land Cruiser 250 базируется на архитектуре TNGA-F с рамной конструкцией, имеет размеры 4925 мм (длина) и 2850 мм (колесная база) и доступен в пяти- или семиместном исполнении.

Toyota Land Cruiser 250

2,8-литровый турбодизель развивает мощность 201 л.с., а 2,7-литровый атмосферный бензиновый двигатель – 160 л.с., они агрегатированы 8-ступенчатой и 6-ступенчатой автоматическими коробками передач соответственно.

Оба двигателя сочетаются с системой постоянного полного привода, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Модель оснащена системой Multi-Terrain Select с шестью режимами движения и монитором Multi-Terrain Monitor.

Цены в Японии начинаются от 5,2 млн йен (3,17 млн рублей).

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Carscoops