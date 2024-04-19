В Японии начались продажи Toyota Land Cruiser 250: без электрозаморочек, но с дизелем
Toyota Land Cruiser 250, не имеющий на внутреннем рынке приставки Prado, доступен с атмосферным 2,7-литровым бензиновым двигателем или более мощным 2,8-литровым турбодизелем, оба без какой бы то ни было электрификации.
Японским клиентам предлагается исполнение модели First Edition с особыми акцентами и матовыми черными дисками.
Land Cruiser 250 ориентирован на практичность и отличается от более роскошной серии 300.
Модель из Японии имеет тот же вид, что и в ЕС и США, за исключением нескольких особенностей в комплектации First Edition и дополнительных аксессуаров.
Варианты цветов кузова и салона включают шесть и два оттенка соответственно.
Land Cruiser 250 базируется на архитектуре TNGA-F с рамной конструкцией, имеет размеры 4925 мм (длина) и 2850 мм (колесная база) и доступен в пяти- или семиместном исполнении.
2,8-литровый турбодизель развивает мощность 201 л.с., а 2,7-литровый атмосферный бензиновый двигатель – 160 л.с., они агрегатированы 8-ступенчатой и 6-ступенчатой автоматическими коробками передач соответственно.
Оба двигателя сочетаются с системой постоянного полного привода, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.
Модель оснащена системой Multi-Terrain Select с шестью режимами движения и монитором Multi-Terrain Monitor.
Цены в Японии начинаются от 5,2 млн йен (3,17 млн рублей).
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Источник: Carscoops
Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
НЕТ
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!