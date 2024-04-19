#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тела погибших зажало в смятой легковушке: страшное ДТП под Саратовом
19 апреля
Тела погибших зажало в смятой легковушке: страшное ДТП под Саратовом
В Саратовской области 4 человека погибли в ДТП...
Soueast DX7
19 апреля
В России появится еще один китайский бренд — продажи стартуют летом
На авторынке России летом начнутся продажи...
Lixiang L6
19 апреля
Конкурент Geely Monjaro и Jaecoo J8: новый премиальный «китаец» появился в РФ
В РФ состоялся запуск продаж нового кроссовера...

В Японии начались продажи Toyota Land Cruiser 250: без электрозаморочек, но с дизелем

Toyota Land Cruiser 250 в Японии: бензиновый мотор и дизель, цены – от 3,17 млн

Toyota Land Cruiser 250, не имеющий на внутреннем рынке приставки Prado, доступен с атмосферным 2,7-литровым бензиновым двигателем или более мощным 2,8-литровым турбодизелем, оба без какой бы то ни было электрификации.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ
Toyota Land Cruiser 250
Toyota Land Cruiser 250

Японским клиентам предлагается исполнение модели First Edition с особыми акцентами и матовыми черными дисками.

Land Cruiser 250 ориентирован на практичность и отличается от более роскошной серии 300.

Модель из Японии имеет тот же вид, что и в ЕС и США, за исключением нескольких особенностей в комплектации First Edition и дополнительных аксессуаров.

Варианты цветов кузова и салона включают шесть и два оттенка соответственно.

Land Cruiser 250 базируется на архитектуре TNGA-F с рамной конструкцией, имеет размеры 4925 мм (длина) и 2850 мм (колесная база) и доступен в пяти- или семиместном исполнении.

Toyota Land Cruiser 250
Toyota Land Cruiser 250

2,8-литровый турбодизель развивает мощность 201 л.с., а 2,7-литровый атмосферный бензиновый двигатель – 160 л.с., они агрегатированы 8-ступенчатой и 6-ступенчатой автоматическими коробками передач соответственно.

Оба двигателя сочетаются с системой постоянного полного привода, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Модель оснащена системой Multi-Terrain Select с шестью режимами движения и монитором Multi-Terrain Monitor.

Цены в Японии начинаются от 5,2 млн йен (3,17 млн рублей).

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Carscoops

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 3
19.04.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

-31