#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
МВД: фотошоп на пунктах техосмотра – непорядок!
22 апреля
МВД: фотошоп на пунктах техосмотра – непорядок!
МВД предлагает ужесточить контроль за...
Надежные автомобили за 400 тысяч рублей
22 апреля
Нужна нормальная машина за 400 тысяч? Есть 4 варианта
Эксперт «За рулем» рассказал о слабых местах...
Аналитики рассказали, какой китайский бренд подорожал больше всего
22 апреля
Аналитики рассказали, какой китайский бренд подорожал больше всего
«Авито Авто»: средняя цена на китайские авто в...

Peugeot показала невиданный доселе автомобиль

Peugeot показала кабриолет, который не пошел в серию по финансовым причинам

В мире автомобилестроения нередко случается так, что привлекательные концепты и прототипы так и остаются на бумаге или в музейных экспозициях. Одним из таких нереализованных проектов стал кабриолет Peugeot 208, который мог бы стать ярким пополнением линейки французского автопроизводителя.

Идея создания открытой версии компактного хэтчбека 208 зародилась в 2007 году, за пять лет до официального дебюта серийной модели. Инициаторами проекта с кодовым обозначением A97 выступили влиятельные фигуры в PSA Group: руководитель отдела дизайна Жан-Пьер Плуэ, глава дизайнерского подразделения Peugeot Жиль Видаль и руководитель по маркетингу Ксавье Пежо.

Peugeot 208
Peugeot 208
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

9000 км с очень длинным автомобилем: морозов не боится! Но есть нюансы...

В отличие от предшественников 206 CC и 207 CC с жесткими складными крышами, кабриолет 208 был задуман с классической мягкой брезентовой кровлей. Такое решение позволило бы добиться более сбалансированных пропорций, увеличить внутреннее пространство для головы и колен задних пассажиров, сделав салон менее тесным. Механизм трансформируемой крыши разрабатывала австрийская компания Magna Steyr, известная по работе над Peugeot RCZ.

Дизайн прототипа впечатлял: красная брезентовая крыша гармонично сочеталась со стеклянным задним окном и встроенным третьим стоп-сигналом, а в серо-алом интерьере преобладала премиальная кожаная отделка. Помимо отсутствия крыши и безрамочных окон, кабриолет 208 отличался массивной дверцей багажника и новым задним бампером.

Увы, амбициозный проект был заморожен в 2011 году в пользу более бюджетного DS3 Cabrio с фиксированными стойками и компактной мягкой крышей. Это решение позволило PSA Group значительно сэкономить на исследованиях и разработках по сравнению с полноценным кабриолетом. Производство DS3 Cabrio обошлось компании в 25 миллионов евро, что было намного дешевле, чем выпуск целиком новой модели с трансформируемой крышей.

Сегодня единственный прототип Peugeot 208 Cabriolet можно увидеть в экспозиции фирменного музея Musee De L'Aventure Peugeot в городе Сошо, Франция.

Источник: L'Aventure Peugeot

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Peugeot
Количество просмотров 1
22.04.2024
Фото:Peugeot
Поделиться:
Оцените материал:
-1