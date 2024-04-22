Peugeot показала невиданный доселе автомобиль

Peugeot показала кабриолет, который не пошел в серию по финансовым причинам

В мире автомобилестроения нередко случается так, что привлекательные концепты и прототипы так и остаются на бумаге или в музейных экспозициях. Одним из таких нереализованных проектов стал кабриолет Peugeot 208, который мог бы стать ярким пополнением линейки французского автопроизводителя.

Идея создания открытой версии компактного хэтчбека 208 зародилась в 2007 году, за пять лет до официального дебюта серийной модели. Инициаторами проекта с кодовым обозначением A97 выступили влиятельные фигуры в PSA Group: руководитель отдела дизайна Жан-Пьер Плуэ, глава дизайнерского подразделения Peugeot Жиль Видаль и руководитель по маркетингу Ксавье Пежо.

Peugeot 208

В отличие от предшественников 206 CC и 207 CC с жесткими складными крышами, кабриолет 208 был задуман с классической мягкой брезентовой кровлей. Такое решение позволило бы добиться более сбалансированных пропорций, увеличить внутреннее пространство для головы и колен задних пассажиров, сделав салон менее тесным. Механизм трансформируемой крыши разрабатывала австрийская компания Magna Steyr, известная по работе над Peugeot RCZ.

Дизайн прототипа впечатлял: красная брезентовая крыша гармонично сочеталась со стеклянным задним окном и встроенным третьим стоп-сигналом, а в серо-алом интерьере преобладала премиальная кожаная отделка. Помимо отсутствия крыши и безрамочных окон, кабриолет 208 отличался массивной дверцей багажника и новым задним бампером.

Увы, амбициозный проект был заморожен в 2011 году в пользу более бюджетного DS3 Cabrio с фиксированными стойками и компактной мягкой крышей. Это решение позволило PSA Group значительно сэкономить на исследованиях и разработках по сравнению с полноценным кабриолетом. Производство DS3 Cabrio обошлось компании в 25 миллионов евро, что было намного дешевле, чем выпуск целиком новой модели с трансформируемой крышей.

Сегодня единственный прототип Peugeot 208 Cabriolet можно увидеть в экспозиции фирменного музея Musee De L'Aventure Peugeot в городе Сошо, Франция.

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Источник: L'Aventure Peugeot