МВД: фотошоп на пунктах техосмотра – непорядок!

МВД предлагает ужесточить контроль за техосмотром транспортных средств

Министерство внутренних дел (МВД) предложило ужесточить контроль за техническим осмотром транспортных средств в России.

В соответствии с проектом приказа, опубликованным на портале проектов нормативных правовых актов, предлагается утвердить дополнительные критерии контроля при проведении технического осмотра.

Один из предлагаемых индикаторов риска предусматривает внеплановую выездную проверку операторов техосмотра в случае, если эксперт на пункте технического осмотра трижды за два месяца внес в специализированную Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) фотографии, «имеющие признаки редактирования».

Пояснительная записка к проекту приказа отмечает случаи загрузки фотографий, которые содержат элементы, несоответствующие времени года с датой проведения технического осмотра. Также выявляются случаи подписания диагностических карт разными экспертами одного оператора технического осмотра, хотя на фото фиксируется один и тот же человек. Эти факты подтверждают высокую вероятность фальсификации при проведении техосмотра.

Предложенные МВД индикаторы риска направлены на выявление отклонений от контрольных параметров, указывающих на нарушения требований безопасности при техосмотрах.

Технический осмотр транспортных средств проводится для обеспечения их безопасности на дорогах и осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Эта процедура для легкового автомобиля требуется лишь в ряде случаев, например, если автомобиль используется в служебных целях, зарегистрирован в службах такси и занимается перевозкой пассажиров, а также при внесении изменений в конструкцию транспортного средства и при регистрации в ГИБДД автомобиля старше 4 лет.

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Источник: ТАСС