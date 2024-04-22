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МВД: фотошоп на пунктах техосмотра – непорядок!

МВД предлагает ужесточить контроль за техосмотром транспортных средств

Министерство внутренних дел (МВД) предложило ужесточить контроль за техническим осмотром транспортных средств в России.

В соответствии с проектом приказа, опубликованным на портале проектов нормативных правовых актов, предлагается утвердить дополнительные критерии контроля при проведении технического осмотра.

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Один из предлагаемых индикаторов риска предусматривает внеплановую выездную проверку операторов техосмотра в случае, если эксперт на пункте технического осмотра трижды за два месяца внес в специализированную Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) фотографии, «имеющие признаки редактирования».

Пояснительная записка к проекту приказа отмечает случаи загрузки фотографий, которые содержат элементы, несоответствующие времени года с датой проведения технического осмотра. Также выявляются случаи подписания диагностических карт разными экспертами одного оператора технического осмотра, хотя на фото фиксируется один и тот же человек. Эти факты подтверждают высокую вероятность фальсификации при проведении техосмотра.

Предложенные МВД индикаторы риска направлены на выявление отклонений от контрольных параметров, указывающих на нарушения требований безопасности при техосмотрах.

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Технический осмотр транспортных средств проводится для обеспечения их безопасности на дорогах и осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Эта процедура для легкового автомобиля требуется лишь в ряде случаев, например, если автомобиль используется в служебных целях, зарегистрирован в службах такси и занимается перевозкой пассажиров, а также при внесении изменений в конструкцию транспортного средства и при регистрации в ГИБДД автомобиля старше 4 лет.

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Источник: ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 2
22.04.2024
Фото:АГН Москва
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