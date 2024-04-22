Новые нормы срока доставки запчастей по ОСАГО заработают 23 апреля — что изменится

РСА: Банк России увеличил срок доставки запчастей для ремонта по ОСАГО

Центробанк изменил единую методику оценки стоимости запчастей для ремонта по ОСАГО, в рамках которой увеличен максимальный срок поставки деталей. Сроки на сам ремонт автомобиля остались прежними. Об этом «Известиям» рассказали эксперты автоотрасли.

Уже завтра, 23 апреля, нововведения вступят в силу. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) пояснили, что, например, сроки доставки запчасти в пределах Москвы (как базового региона) теперь увеличены до 30 суток (раньше было 14). Также в новой редакции появилось уточнение, касающееся регионов.

«Теперь необходимо учитывать, чтобы срок доставки запчасти из базового региона (Москвы) в иной субъект Российской Федерации не отличался от срока доставки в базовый регион более чем на 7 календарных дней», – уточнили представители пресс-службы РСА.

Стоит отметить, что в законе «Об ОСАГО» и законе «О защите прав потребителей» указаны разные сроки для ремонта, подчеркивает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Причем, эти законы регулируют разные сферы правоотношений.

«В законе «Об ОСАГО» указаны именно сроки, отведенные для восстановления поврежденного в ДТП автомобиля. Что касается закона «О защите прав потребителей», то он указывает предельное время, в течение которого производитель или продавец обязан устранить дефекты товара, в том числе и автомобиля», – уточнил адвокат.

Весной 2024 года председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, уравнивающий эти сроки до 45 дней.

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Источник: iz.ru