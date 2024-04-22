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Москвич 3 и другие: названы самые дешевые российские кроссоверы

Составлен рейтинг самых дешевых кроссоверов российского производства

Самым дешевым кроссовером российского производства стал Москвич 3. Машина 2023 г. в. с 1,5-литровым 136-сильным турбомотором и 6-ступенчатой МКП стоит 1,59 млн рублей.

На второй строчке также автомобиль бренда «Москвич», но уже электрокар Москвич 3е. У этой модели всего одна комплектация, двигатель мощностью 193 л.с., запас хода составляет 410 км. Стоимость этого кроссовера – 3,36 млн рублей.

Москвич 3
Москвич 3
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По такой же цене продается гибридный 7-местный кроссовер Evolute i-Space. Автомобиль оснащается силовой установкой на базе 1,5-литрового 110 сильного мотора, мощность электродвигателя равна 178 л.с., емкость тяговой аккумуляторной батареи — 17,56 кВт·ч.

На предприятии в Липецке Evolute также выпускает электрический кроссовер i-Joy по цене 3,854 млн рублей. Автомобиль оснащен двигателем 163 л.с., запас хода на полной зарядке тяговой батареи емкостью 53 кВт·ч равен 407 км.

И на пятом месте списка находится кроссовер Evolute i-Sky стоимостью 4,72 млн рублей. Автомобиль оснащен 204-сильным мотором, тяговой батареей емкостью 85,9 кВт·ч, запас хода равен приблизительно 500 км.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ по альтернативным схемам вернулся Kia Sportage по цене от 3,15 млн рублей.

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Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Москвич
22.04.2024
Фото:Москвич
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