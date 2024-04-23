Средняя выплата по ОСАГО в марте впервые превысила рекордные 100 тысяч рублей

Президент РСА Уфимцев: Средняя выплата по ОСАГО в РФ превысила 100 тысяч рублей

Средняя выплата по полисам ОСАГО в марте 2024 года составила рекордные 101 814 рублей. Это на 18,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и на 20,8% больше, чем выплаты в феврале текущего года. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Общая средняя выплата за I квартал 2024 года составила 93,4 тыс. рублей. Она выше средней выплаты за аналогичный период в прошлом году на 12,2% (83,3 тыс. рублей). Что касается средней стоимости полисов, то в марте она составила 7860 рублей. В сравнении с февралем это ниже на 2,6% (на 202 рубля). Но по итогам четырех месяцев цена страховки выросла и составила 7984 рубля.

По словам Уфимцева, несмотря на стабилизирующую динамику на рынке автозапчастей, средняя выплата по ОСАГО растет.

«В марте 2024 года средняя выплата установила новый рекорд и составила 101 814 рублей, показав значительный рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и предшествующим месяцем. При этом средняя стоимость полисов показывает незначительный рост на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а по сравнению с февралем 2024 года – падение на 2,6%», – уточнил президент РСА.

Отмечается, что количество урегулированных убытков в первом квартале текущего года составило 506,2 тыс. случаев (на 7% больше, чем в 2023 году). А общая сумма выплат за это время составила 47,3 млрд рублей – на 20% больше, чем в I квартале 2023 года (39,3 млрд рублей). Было заключено 9,2 млн договоров (на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (8,9 млн договоров). Собранные за этот промежуток времени премии по ОСАГО составили 73,4 млрд рублей (рост 3%), в первом квартале прошлого года – 71,1 млрд рублей.

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Источник: rg.ru