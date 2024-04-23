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И такое бывает: полиция вернула владельцу угнанную у него 10 лет назад иномарку

Полицейские вернули жителю Петербурга угнанный 10 лет назад автомобиль

Похищенный 10 лет назад у жителя Петербурга автомобиль обнаружили в Костроме. Машину вернули владельцу, а несостоявшийся покупатель попытается расторгнуть сделку купли-продажи в суде. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.

После покупки автомобиля Kia Rio у частного продавца в Ярославле женщина обратилась в ГИБДД, чтобы его зарегистрировать. После того как инспекторы обнаружили, что идентификационный номер кузова был изменен, машину осмотрели эксперты-криминалисты. Они установили изначальный номер и выяснили, что автомобиль еще 10 лет назад был угнан в Вологодской области у жителя Петербурга.

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Теперь законный владелец получил свою машину, а жительница Костромы осталась без денег и без транспортного средства. Договор купли-продажи с продавцом из Ярославля она попытается расторгнуть в судебном порядке. Примечательно, что у него в свое время не возникло проблем с регистрацией иномарки.

Источник: МВД Медиа

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 2
23.04.2024
Фото:МВД Медиа
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Отзывы о Kia Rio  (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Rio   2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Многовато 7 литров на трассе. Летом ездили в отпуск на круг 4200км реальный расход 5.5 литров. Чипованый двигатель 1.6.

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