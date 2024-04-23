В Ferrari договорились о новом крупном контракте с титульным спонсором

Команда Ferrari Формулы-1 заключила дорогостоящий контракт с титульным спонсором

Итальянская гоночная команда Ferrari чемпионата Формула 1 заключила спонсорское соглашение с американской компанией-поставщиком аппаратного и программного обеспечения Hewlett Packard. Об этом пишет Sport Business со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что благодаря привлекательным для Скудерии условиям сделки, команда сможет гарантировать высокую зарплату британскому пилоту из немецкой команды Mercedes Льюису Хэмилтону. Со следующего сезона Формулы-1 он станет частью итальянской команды.

По информации источников, размер годовой стоимости сделки сопоставим с соглашением о титульном спонсорстве Red Bull с технологической компанией Oracle. На текущий момент этот контракт является крупнейшим в Формуле-1.

Стратегия команды Ferrari направлена на то, чтобы сформировать группу партнеров премиум-класса, в которую теперь входят Shell, VGW Play, Santander и Puma. После того, как будет заключен новый спонсорский контракт Hewlett Packard станет титульным спонсором итальянской команды.

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Источник: SportBusiness