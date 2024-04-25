Власти Японии проверяют заводы дочерней компании IHI из-за фальсификации данных
На двух заводах японской компании IHI сотрудники министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма проводят обыски. Этому предшествовали подделки данных о производимых двигателях. Об этом пишут СМИ Японии.
Речь идет об инспекции заводов в префектурах Ниигата и Гумма с целью получения сотрудниками ведомства дополнительных сведений по этому делу в ходе проверок.
В отношении компании было проведено внутреннее расследование, в ходе которого выяснилось, что с 2003 года дочернее предприятие IHI подделало информацию о более чем 4,3 тыс. произведенных двигателей, преимущественно предназначенных для кораблей.
Были сфальцифицированы показатели в части потребления топлива, почти половина произведенных двигателей не соответствовала заявленным характеристикам.
В числе клиентов IHI, купивших эти двигатели, оказались береговая охрана Японии и крупный железнодорожный оператор Hokkaido Railway. Ранее, в 2019 году IHI уже привлекали к ответственности за нарушения в производственном процессе при изготовлении компонентов для авиационных двигателей.
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Источник: kyodonews.net