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Власти Японии проверяют заводы дочерней компании IHI из-за фальсификации данных
В Японии на заводах IHI идут обыски в рамках...

Власти Японии проверяют заводы дочерней компании IHI из-за фальсификации данных

В Японии на заводах IHI идут обыски в рамках дела о подделке данных о двигателях

На двух заводах японской компании IHI сотрудники министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма проводят обыски. Этому предшествовали подделки данных о производимых двигателях. Об этом пишут СМИ Японии.

Речь идет об инспекции заводов в префектурах Ниигата и Гумма с целью получения сотрудниками ведомства дополнительных сведений по этому делу в ходе проверок.

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В отношении компании было проведено внутреннее расследование, в ходе которого выяснилось, что с 2003 года дочернее предприятие IHI подделало информацию о более чем 4,3 тыс. произведенных двигателей, преимущественно предназначенных для кораблей.

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Были сфальцифицированы показатели в части потребления топлива, почти половина произведенных двигателей не соответствовала заявленным характеристикам.

В числе клиентов IHI, купивших эти двигатели, оказались береговая охрана Японии и крупный железнодорожный оператор Hokkaido Railway. Ранее, в 2019 году IHI уже привлекали к ответственности за нарушения в производственном процессе при изготовлении компонентов для авиационных двигателей.

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Источник: kyodonews.net

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:IHI
25.04.2024
Фото:IHI
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