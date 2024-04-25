Японцы рулят — Toyota бьет собственные рекорды

Toyota по итогам 2023 финансового года выпустила почти 10 млн автомобилей

Ведущая японская корпорация Toyota Motor по итогам 2023 финансового года (в период с апреля 2023 по март 2024 года) выпустила на своих заводах по всему миру более 9,97 млн машин. Это рекордный показатель за все время существования компании, говорится в отчете компании.

Согласно данным отчета, объем производства увеличился на 9,2% по сравнению с показателем предыдущего года. При этом корпорация не смогла достичь запланированной цели в 10,1 млн автомобилей на фоне скандала из-за подтасовки данных на заводах поставщиков, а также в одной из дочерних структур Toyota Motor.

В 2023 финансовом году продажи Toyota по всему миру достигли свыше 10,3 млн автомобилей – это еще один рекорд за все время существования корпорации. Объем реализации продукции вырос на 7,3% по сравнению с 2022 годом, таким показателям способствовал стабильный спрос в США, странах Евросоюза и в самой Японии.

При этом продажи на рынке Китая упали, там наибольшим спросом сейчас пользуются гибридные бензиново-электрические модели.

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Источник: kyodonews.net