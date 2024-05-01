Проверка и подготовка кондиционера к лету

Эксперт Ревин рассказал, как подготовить кондиционер к жаркому сезону

Теплые весенние деньки – отличное время, чтобы вспомнить о кондиционере в вашем автомобиле: жив он или нет? Как его правильно обслуживать, чтобы он радовал прохладой весь летний сезон?

Начать следует с проверки работоспособности системы, рекомендует эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Включите кондиционер, и когда компрессор начнёт работать, подавая хладагент, возьмитесь рукой за металлическую трубку обратной магистрали (толстая трубка, идущая из салона в компрессор).

Через некоторое время ваша рука должна ощутить, как трубка начинает охлаждаться, становясь даже холоднее, чем сосулька. Если хладагента достаточно, вы почувствуете, как от холода начинает ломить кости.

Если трубка остается недостаточно холодной, рекомендуется обратиться в специализированный сервисный центр для диагностики утечек и зарядки кондиционера.

Еще хуже, если компрессор кондиционера вообще не запускается. Это может указывать на то, что датчик давления хладагента обнаружил низкое значение параметра и не дал команду на запуск системы. Тут без вариантов – прямиком на сервис.

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Работоспособность кондиционера по холодному контуру – это только половина дела. Нужно еще, чтобы в охлажденном воздухе отсутствовали посторонние запахи, споры грибов и бактерии.

Самым простым методом является приобретение аэрозольного баллончика с очистителем кондиционера. Устройство снабжено трубкой, позволяющей забраться в недра системы и даже дотянуться до испарителя кондиционера.

Промываем систему через трубочку и ждем, пока грязная жидкость стечет через дренаж.

Затем продуваем систему на максимальной скорости вентилятора и при открытых дверях.