В Крым приходит бизнес из Китая: инвесторы построят сеть СТО и культурный центр
Инвесторы из Китая намерены построить в Крыму сеть СТО и культурный центр
В Республике Крым в ближайшем будущем может появиться сеть станций техобслуживания для ремонта китайских автомобилей и культурный центр. Об участии в строительстве инвесторов из Китая рассказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Он подчеркнул, что в настоящее время в Крыму с визитом находятся представители китайского бизнеса, а расширенный состав делегации прибудет в республику к концу мая.
«Инвесторы планируют обсудить строительство в Крыму сети СТО по обслуживанию китайских автомобилей, а также культурный китайский центр, который будет в себя включать современный гостиничный комплекс», – уточнил глава комитета парламента Крыма.
По словам Гемпеля, китайские инвесторы очень заинтересованы в сотрудничестве с правительством Крыма, потому что видят в партнерстве большие экономические и туристические перспективы.
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Источник: ria.ru
Фото:Unsplash
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25.04.2024
Фото:Unsplash
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