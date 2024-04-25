В Крым приходит бизнес из Китая: инвесторы построят сеть СТО и культурный центр

Инвесторы из Китая намерены построить в Крыму сеть СТО и культурный центр

В Республике Крым в ближайшем будущем может появиться сеть станций техобслуживания для ремонта китайских автомобилей и культурный центр. Об участии в строительстве инвесторов из Китая рассказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он подчеркнул, что в настоящее время в Крыму с визитом находятся представители китайского бизнеса, а расширенный состав делегации прибудет в республику к концу мая.

«Инвесторы планируют обсудить строительство в Крыму сети СТО по обслуживанию китайских автомобилей, а также культурный китайский центр, который будет в себя включать современный гостиничный комплекс», – уточнил глава комитета парламента Крыма.

По словам Гемпеля, китайские инвесторы очень заинтересованы в сотрудничестве с правительством Крыма, потому что видят в партнерстве большие экономические и туристические перспективы.

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Источник: ria.ru